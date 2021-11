C’est une image qui avait fait parler, surtout de l’autre côté des Pyrénées. Signe que Kylian Mbappé était mûr pour l’envol au Real Madrid, c’est en espagnol qu’il s’était accroché avec Jordi Alba au Camp Nou en février dernier. Le tout dans un langage fleuri, traduisant, mine de rien, une vraie maîtrise linguistique du crack français. Mais où le buteur parisien a-t-il appris tout ce vocabulaire ? A l’école possiblement. Au Camp des Loges, plus sûrement.

Car, désormais, à Saint-Germain-en-Laye et dans le vestiaire parisien, c’est une collocation digne d’Erasmus qui s’est mise en place. Des stars françaises, brésiliennes, argentines, néerlandaises ou italiennes, onze nationalités représentées, un coach étranger et une question : comment font-ils pour tous se comprendre ? Dans cette Tour de Babel version 2021, il faut savoir s’adapter et switcher facilement entre les langues, au risque de perdre le fil.

Ad

Pour se repérer, certains diffuseurs ont eu le droit à un mémo pour savoir à qui tendre le micro les soirs de Ligue des champions. Bilan : un vestiaire global où six joueurs, au moins, peuvent répondre à des questions dans trois langues différentes. Dans le détail, voici ce que ça donne à Paris :

Ligue 1 Ibrahimovic : "Mbappé est dans une zone de confort, il faut qu’il sente le goût du sang" HIER À 11:46

14 parlent français

10 parlent espagnol

8 parlent anglais

5 parlent italien

4 parlent portugais

2 parlent allemands

Sergio Ramos en pré-retraite dorée au PSG ? "Ceux qui pensent ça se trompent totalement"

Pochettino, des causeries en espagnol ou en anglais

Une domination franco-espagnole confirmée par Robbie Thomson, journaliste pour PSGTV, témoin privilégié des entraînements parisiens. "Quand je suis arrivé en 2013, avec Laurent Blanc, c’était le français et l’italien qui dominaient, nous explique-t-il. Il y avait une forte influence italienne à l'époque avec Ancelotti juste avant, avec Thiago Silva, Zlatan, Motta, Verratti, Lavezzi, Pastore. Mais, je dirais que ça s’est transformé à partir de 2015. L’espagnol a eu une plus forte influence. Je me souviens avoir demandé à l’époque à Blaise Matuidi quel était le mot le plus utilisé du vestiaire et il m’avait répondu ‘Vamos !’".

Depuis, la tendance n’a fait que s’accentuer. Neymar, Yuri Berchiche, Dani Alves, Leandro Paredes, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Keylor Navas, Ander Herrera, Mauro Icardi, Sergio Rico, Rafinha ont participé à cette mue avant que les arrivées de Sergio Ramos, Lionel Messi ou Achraf Hakimi ne fassent définitivement pencher la balance du côté des hispanophones. Et ce n’est pas l’arrivée de Mauricio Pochettino, et de son staff pourtant en partie francophone, qui a rééquilibré le tout.

Le coach parisien continue de s’exprimer en espagnol en conférence de presse par prudence. Histoire d’être bien compris et d’éviter des reprises de propos mal-interprétés. Visiblement, devant ses joueurs, le constat est similaire. Ses causeries se font ainsi principalement en espagnol ou en anglais. Et si des traductions doivent être faites, c’est son adjoint Miguel d’Agostino qui s’y colle.

Mauricio Pochettino au milieu de ses joueurs Crédit: Getty Images

"Neymar et Di Maria parlent très bien français"

Dans ce joyeux bazar, l’adaptation est un mot-clé et Marquinhos, le capitaine, se doit de jongler avec plusieurs langues. Parfois, on l’entend échanger en brésilien avec Neymar. "Mais derrière, ils peuvent très bien aller parler tous les deux en espagnol avec Messi ou 'Marqui' peut rigoler avec Marco en italien", sourit Robbie Thomson.

En revanche, quand vient l’heure du remontage de bretelles, c’est en français que le capitaine parisien s’exprime. Et, promis, il est compris de tous. "Neymar et Di Maria, on a souvent entendu dire qu’ils ne parlaient pas un mot de français, avance le journaliste de PSGTV. C’est faux, ils parlent très bien français. C’est simplement qu’ils ne le parlent pas devant les caméras". Alors, le temps d’un David Luiz qui lâchait tout sourire en 2015 que son "équipe ne parle pas français" semble révolu, même si les derniers arrivés sont encore en phase d’adaptation, Messi en premier lieu.

Entre eux, Neymar et Marquinhos échangent évidemment en brésilien Crédit: Getty Images

Dans cet écosystème, il faut savoir se faire sa place. "Colin Dagba, par exemple, sera obligé de parler un peu d’autres langues, estime-t-il encore. Par exemple, tu sais qu'il ne faut pas embêter Zlatan donc, au mieux, tu essaies de le comprendre un petit peu. Et si tu as besoin, tu peux demander une consigne plus gentiment à Marquinhos parce qu'il a un caractère différent. Donc ce n’est pas uniquement lié aux langues". Même si cela semble aider un peu.

Les deux Français titulaires du PSG ont ainsi de vraies aptitudes dans l'exercice. "Mbappé, le mec est presque trilingue, continue Robbie Thomson. Presnel aussi. De façon naturelle, il apprend très vite les langues et je sais qu'il parle anglais très, très bien. Et à priori, j'ai entendu dire qu'il apprend le portugais et l'espagnol un peu sur le tas, comme ça sur le terrain".

Faux clans et vraies amitiés

Alors, certains comme Mbappé ou Draxler, par leur faculté à échanger avec tout le monde, et dans presque toutes les langues, peuvent passer d’un groupe à un autre. "Quand tu vois les taureaux à l’entraînement, c’est souvent les Sud-Américains et Kylian dans un groupe, peut-être avec ‘Drax’ aussi, détaille le journaliste de PSGTV. Et, à côté, tu as les jeunes Français avec Presnel, Gueye etc…".

N’allez pas pour autant croire que tout est figé en clans. Car si les amitiés Messi-Di Maria ou Messi-Neymar coulent de source, si la bromance Mbappé-Hakimi est de plus en plus visible, d’autres sont plus loufoques. "Il y a des amitiés qu’on ne voit pas forcément mais 'Ney' et Thilo Kehrer, par exemple, s’entendent très bien, explique encore Robbie Thomson. 'Drax' et 'Presko' sont amis depuis le premier jour, ou presque". Preuve qu’au PSG, le plus important, c’est surtout de bien parler la langue universelle du football.

Ligue 1 L'antisèche : Pochettino, 30 minutes qui font réfléchir 29/10/2021 À 22:07