Le style compte, nous avons des joueurs incroyables, des champions du monde, nous allons essayer de jouer un bon foot et de respecter l'esthétisme du jeu parce que il ne s'agit pas que de gagner, c'est gagner avec style". 5 janvier 2021, Mauricio Pochettino passe son premier grand oral en tant que coach du Paris Saint-Germain et promet de tout faire pour retrouver un jeu flamboyant, franchement étiolé lors des derniers matches de Thomas Tuchel. Un symbole ? Cette victoire au forceps face au RB Leipzig au Parc des Princes (1-0) qui ". 5 janvier 2021, Mauricio Pochettino passe son premier grand oral en tant que coach du Paris Saint-Germain et promet de tout faire pour retrouver un jeu flamboyant, franchement étiolé lors des derniers matches de Thomas Tuchel. Un symbole ? Cette victoire au forceps face au RB Leipzig au Parc des Princes (1-0) qui avait fait sortir l’Allemand de ses gonds face à la presse , "fatigué" de devoir défendre ses joueurs et son animation défaillante à chaque sortie.

Ce mardi, c’est encore Leipzig qui se présente à Paris. Cette fois-ci, aucun parfum de fin d’une ère. Mais aucun signe du début d’une nouvelle. Dix mois après son arrivée au PSG, la patte Mauricio Pochettino est encore bien difficile à déceler. Entre Rennes et Angers, les Parisiens n’ont cadré que deux fois, pour deux buts face à Angers. Signe qu’on n’a encore du mal à s’enthousiasmer pour ce PSG malgré quelques coups d’éclat marquants. Alors, quel bilan pour le coach argentin ?

Ligue des champions Semaine brûlante et questions récurrentes : et si c’était enfin l’heure de convaincre ? IL Y A UNE HEURE

Comptablement, pas si impressionnant

"Je sais ce que signifie Paris, avait-il expliqué à son arrivée. Il est question de gagner, il y a la pression pour, mais il y a aussi la pression de bien jouer et de mériter de gagner les matches". Sur ce domaine, le coach parisien ne présente pas une feuille immaculée.

Voici son bilan chiffré :

47 matches

34 victoires

4 nuls

9 défaites

107 buts marqués (2,28/match)

47 buts encaissés (1/match)

2,26 pts/match

Cette saison, Paris n’a perdu que deux fois, en finale du trophée des champions face à Lille (1-0) puis lors de la débâcle à Rennes (2-0), preuve d’un vrai redressement puisque sur la demi-saison passée, sept défaites (dont 4 en L1 lors de la course au titre) étaient venus ternir le bilan parisien. Derrière, le nombre de buts encaissés pose encore souci pour une machine censée être aussi implacable que le PSG.

Rami, Ramos : Troyes et le PSG se sont-ils fait avoir ?

Conséquence directe : sur son bilan points/matches, Thomas Tuchel (2,35), Unai Emery (2,42) et Laurent Blanc (2,36) font mieux que lui. Sur les buts encaissés, même topo. Sur les buts marqués, l’Allemand et l’Espagnol présentent aussi de meilleurs résultats. Sur les buts encaissés, même topo. Bref, il faut remonter à Carlo Ancelotti pour trouver trace de bilans moins impériaux.

En termes de trophées, l’abandon du titre en Ligue 1 ne peut lui être pleinement attribué même s’il y a contribué. Son vrai fait d’armes : avoir atteint les demi-finales de Ligue des champions en sortant le Barça puis Munich sans avoir toujours eu un effectif pleinement à sa disposition.

Collectivement, parfois déprimant

Face à Angers vendredi, le PSG se présentait avec dix internationaux, dont certains cadres de leur équipe respective (Donnarumma, Kimpembe, Verratti ou Mbappé). Dire que la copie rendue est indigne du niveau international est un euphémisme. Hormis les éclairs de Kylian Mbappé, on n’a pas vu grand-chose de l’animation mise en place par Pochettino, ni de la direction dans laquelle ce PSG semble aller.

Depuis son arrivée, Pochettino a tâtonné, essayant le 4-2-3-1 pour vite revenir à un 4-3-3 plus traditionnel. Cette saison, ses rares "coups" furent des échecs, comme à Rennes avec ce 4-2-4 offensif sans qu’on en voit la traduction sur le terrain. Arrivé avec une vraie réputation de tacticien, l’Argentin semble souffrir des mêmes maux que ses prédécesseurs : avec cet effectif, difficile de mettre en musique ses idées. Amoureux du pressing, du combat et de la flexibilité à Tottenham, il semble s’être renié face aux profils de ses joueurs.

Toujours les mêmes problèmes au PSG : Pochettino peut-il réussir là où les autres ont échoué ?

Dès lors, ce PSG devient difficile à déchiffrer, autant dans les intentions de jeu que dans la réalisation. La qualité intrinsèque des joueurs, notamment devant, suffit souvent à faire la différence mais aucune identité de jeu collective ne ressort fortement. Paris s’adapte au fil de ses matches, ce qui est autant une qualité au plus haut niveau qu’un défaut traduisant parfois le manque de préparation.

Pourtant, lui, voit une nette amélioration depuis son arrivée. "De notre point de vue, je crois qu’il y a une idée, une méthodologie et une manière de travailler qui est évidente, qui se voit, a-t-il insisté lundi. On sait que c’est peut-être invisible pour certains, mais nous, on le voit. Au-delà de ça, il faut analyser les circonstances et les réalités que nous avons vécues depuis janvier. Voir comment évolue le projet. Certaines choses peuvent mettre plus de temps à se voir. Depuis que nous sommes là, nous sommes très contents de certaines choses qui sont invisibles".

Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino (PSG) Crédit: Getty Images

Médiatiquement, souvent le néant

Derrière le micro, c’est encore plus décevant. S’il a su sortir par le haut du début d’incendie Lionel Messi, l’Argentin n’est clairement pas un adepte de l'exercice de la conférence de presse. Il en a tout à fait le droit. Le souci, c’est aussi que ses paroles creuses empêchent de saisir le projet de jeu qu’il souhaite installer.

On pensait avoir assisté à une inflexion récemment, où les questions autour du jeu avaient eu l’air de le ravir. Mais depuis, la gestion des superstars parisiennes, la concurrence Navas-Donnarumma ou la saga autour de la possible prolongation de Kylian Mbappé ont repris le dessus et c’est avec sa plus belle langue de bois qu’il s’évertue à répondre. Est-ce une question de contexte ? Peut-être. Ces dernières semaines, c’est auprès de médias espagnols notamment qu’il a su se confier et lâcher quelques indices sur son groupe et ses idées.

Dans les grands moments, c’est souvent gagnant

Alors, tout est noir ? Non parce que, jusqu’à présent, son PSG n’a connu aucun trou d’air majeur quand il était attendu au tournant. La saison passée, sa préparation du match aller au Camp Nou et la forme étincelante de Kylian Mbappé et Marco Verratti avait permis à Paris de frapper un grand coup (4-1). Face à Munich, ses hommes avaient su sortir leur plus beau costume pour sortir l’armada collective la plus impressionnante d’Europe.

Cette saison, c’est grâce à une idée de Pochettino que Paris s’en est brillamment sorti face à City (2-0), avec ce milieu ultra-complémentaire et un Verratti en position de regista. Preuve que lors des grandes occasions, le coach argentin se met au niveau de ses joueurs. Une situation qui n’arrive finalement pas si souvent…

Verratti en mode Pirlo : pourquoi ça peut tout changer au PSG

Ligue des champions "Je rêvais d’être un jour capitaine du PSG" : Nkunku, faux regrets, vraie sensation IL Y A UNE HEURE