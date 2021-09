Pep Guardiola a beaucoup de certitudes. Son équipe aussi. Bien plus que Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain, pas franchement convaincants depuis le début de saison malgré leur écrasante domination en Ligue 1 . Ce qui ne veut pas dire que le technicien espagnol ne se méfie pas de l'équipe qu'il affrontera ce mardi en Ligue des champions, au Parc des Princes.

Car si le PSG n'a pas encore semé la terreur sur la pelouse, son effectif lui, a quand même de quoi faire peur. Notamment avec son trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. "C'est une équipe fantastique, a noté Guardiola en conférence de presse, ce lundi. Marquinhos, je suis un grand fan de lui, Hakimi et tous les milieux de terrain, Paredes, Danilo, Verratti surtout et les trois joueurs de devant peuvent faire ce qu'ils veulent. Messi peut jouer à droite ou au milieu, Mbappé sur le côté ou dans l’axe, ils combinent si bien que le talent ne peut pas être arrêté. Nous devons le faire en équipe. Individuellement, nous ne pouvons pas les arrêter. Je ne sais pas comment les arrêter."

Il faut bien défendre sans ballon et les laisser courir quand on a le ballon, a-t-il souligné. Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait, ils sont tous extrêmement bons. […] Il faut pouvoir souffrir 90 minutes." Au vu de la Voilà pour le discours public. En réalité, le technicien mancunien a probablement déjà réfléchi à un plan. Qui sera collectif, comme toujours avec lui. ", a-t-il souligné.." Au vu de la prestation des Citizens face à Chelsea , samedi dernier, les Parisiens doivent eux aussi s'attendre à souffrir.

