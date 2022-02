Un mois de folie furieuse pour six mois d'ennui. Une frénésie annonciatrice d'une "super-team" à même de dominer le monde pour un brouillon encore inachevé. D'août 2021 à février 2022, le temps a paru long à Paris malgré des cadences infernales. L'aventure promise n'en a eu que le nom mais le PSG est bien au rendez-vous de la mission qu'il s'était fixé : cette phase finale de Ligue des champions qui débute ce mardi face au Real Madrid. Autant par l'enjeu que l'affiche, ce duel coche toutes les cases du blockbuster. Il ressemble surtout au moment de vérité pour ce PSG.

Ad

Car, ce mardi, on va enfin savoir. Enfin savoir si ces étoiles parisiennes éclatées dans la galaxie peuvent enfin former une constellation à même d'émerveiller. Si la troupe de solistes peut redevenir une armée compacte le temps d'une rencontre et répondre enfin aux exigences du très haut niveau, d'un point de vue individuel mais surtout collectif. Si Paris est finalement une équipe en mesure de "rêver plus grand" ou si le vaisseau parisien se dirige droit vers un trou noir.

Ligue des champions Al-Khelaïfi tacle le Real : "Je crois en un football accessible à tous, pas eux" IL Y A UNE HEURE

Ce mardi, on va enfin savoir. Si l'optimisme parfois béat et déconcertant de Mauricio Pochettino était une tactique pour gagner du temps ou simplement une méthode de travail qui donne son meilleur rendement au moment voulu. Si l'Argentin a trouvé la solution à une équation qui paraît encore bien insoluble. Si son mois de janvier bien plus tranquille qu'à l'accoutumé lui aura permis de réviser ses meilleurs tours de magie pour les dévoiler en prime-time devant l'Europe du football. Ou si le problème parisien dépasse son cas personnel

Comment le Real pourrait faire très mal au PSG

Ce mardi, on va enfin savoir. Si le génie est une notion périssable. Si l'un d'eux peut mourir en silence dans un mélange de respect et de gêne. Si Lionel Messi va profiter de revoir son meilleur ennemi pour retrouver son meilleur niveau. Si la montée en puissance dessinée depuis décembre était un simple baroud d'honneur ou l'espoir de jours meilleurs. Si la Pulga a bien fait d'atterrir à Paris et si le PSG a bien fait de miser sur cette puce pour faire un bond de géant sportivement.

Il est des soirs qui marquent des tournants, même si certains refusent de les qualifier ainsi . Ce mardi, c'en est un. 2 763,5 kilomètres séparent le Parc des Princes de la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, lieu de la finale de cette C1 2022. Avec une telle distance à parcourir, impossible de se tromper de chemin sous peine de rater le train. Alors, ce mardi, on va savoir si Paris va dans la bonne direction. Enfin.

PSG-Real, Chelsea-Lille, Inter Milan-Liverpool : nos pronos des 8es de finale

Ligue des champions Benzema et Donnarumma d'entrée, Neymar sur le banc IL Y A 2 HEURES