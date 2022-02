C'était à croire que le Covid avait encore frappé. Vendredi, face à Rennes (1-0), il y avait comme un manque pendant toute la première période. Un fil rouge facilement identifiable, bien plus que celui que suit le PSG dans le jeu, une lancinante mélodie que tous les suiveurs parisiens ont pris l’habitude d’entendre. Soudain le vide sonore, ou presque : la tribune Auteuil s’est arrêtée de chanter

Tout a commencé le 1er février dernier avec l’élimination du PSG face à Nice. Ou plutôt tout s’est accéléré puisque cette sortie de route a été le revers de trop. Dans la foulée, le Collectif Ultra Paris lâche déjà des indices sur la suite des opérations : "Notre patience a ses limites", peut-on lire alors sur le compte Twitter du groupe de supporters. Présents à Lille (1-5), les ultras parisiens décident de retarder leur apparition en tribune, préférant déployer une large banderole dans le parking du Stade Pierre-Mauroy avec le même message.

"Signal d’alarme" avant le grand incendie face à Rennes

La suite, c’est un communiqué assassin envers la direction parisienne publié le 7 février. Club "obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs", "qui empile les stars comme un enfant trop gâté", "qui méprise les trophées nationaux", des "changements incessants d’entraîneurs", des joueurs "pour qui la soupe est bonne" et des "épisodes plus dignes d’un telenovelas que d’un club de football professionnel" : voilà, entre autres, les reproches adressés au board parisien dans ce message en forme de "signal d’alarme".

Ce n’était finalement qu’une mise en bouche. Car, vendredi, après avoir boycotté les vingt-cinq premières minutes du match face à Rennes, c’est avec des banderoles ultra-offensives que les Ultras parisiens ont bouclé la première période. Leonardo, la section féminine, le secteur de la communication, les "mercenaires surpayés", tout le monde au club parisien y a pris pour son grade avant deux derniers messages résumant la position du CUP depuis plusieurs mois.

" Dirigeants irrespectueux, joueurs sans envie et maillots sans nos couleurs : le seul triplé du PSG cette année "

" "Nous chantons avec passion pour des joueurs sans motivation. Arrêtez de nous prendre pour des cons"

Les banderoles déployées en tribune Auteuil face à Rennes visaient tous les étages du club Crédit: Getty Images

Pas de boycott attendu face au Real

Par la suite, Auteuil a chanté comme à son habitude pour pousser le PSG à s’arracher. Banco. Paris a gagné et la réconciliation pouvait opérer. Il n’en fut rien et c’est sous les sifflets que les joueurs parisiens ont regagné les vestiaires après avoir zappé le salut aux supporters. Pourtant, face à l’enjeu historique du duel de mardi, le CUP a décidé d’une trêve. Non sans un dernier message.

"Derrière vous mais pour toujours gardiens de l’institution", a-t-on pu ainsi lire sur le compte Twitter dédié, accompagné d’un message d’encouragement. Interrogé face à cette situation en conférence de presse, Marquinhos a espéré que l’ambiance face au Real serait à même de sublimer le PSG. "Les manifestations et la pression doivent nous pousser vers l'avant, a détaillé le Brésilien. On doit savoir gérer. On n'est pas dans la pire des situations. On est éliminé en Coupe de France mais on est leader du championnat. Ce n'est pas le moment de mettre un point. On a vu la force qu'ils ont pour nous pousser. A nous de faire de notre meilleur sur le terrain". Histoire d’embraser un Parc qui a répondu présent lors de toutes les soirées européennes de la saison jusqu’à présent. Ce serait si bête de se priver de ce feu sacré…

