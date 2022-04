Après le huitième de finale aller de Ligue des champions, Philipp Köhn pouvait légitimement être un gardien heureux. L'ultime rempart du Red Bull Salzbourg sortait d'un match contre le Bayern Munich où il n'était allé chercher le ballon dans son but qu'une seule fois. Köhn n'avait sans doute pas les chiffres en tête mais il venait de réaliser avec sa défense un authentique exploit. Exploit qu'ils allaient payer au match retour avec un cinglant 7-1. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est la norme pour le Bayern mais la bande à Lewandowski est plutôt habituée à cartonner en C1 depuis trois ans.

Ce 16 février, Julian Nagelsmann avait inauguré une tactique pour le moins étonnante. Dans un 3-5-2, il avait aligné ensemble Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman et Serge Gnabry. Les deux derniers cités évoluaient donc au poste de piston. En fin de match, Tolisso avait laissé sa place à Sabitzer quand Choupo-Moting secondait Gnabry. Mais le résultat n'avait pas été à la hauteur des espérances, loin s'en faut. Un match où le Bayern ne marque qu'une fois en C1, c'est une rareté.

Le Bayern avait régalé face à Salzbourg Crédit: Getty Images

3,4 buts de moyenne sur les 30 dernières matches

Pour s'en convaincre, voici un chiffre : depuis son dernier match sans marquer sur la scène européenne, le huitième de finale aller de l'édition 2018 face à Liverpool (0-0), le Bayern Munich a joué 30 matches. Cinq fois seulement, en comptant Salzbourg, il n'a fait trembler les filets adverses qu'une seule fois. Et le reste fait peur puisque le total de buts atteint les 101 pour une moyenne de 3,4 par match. A ce titre, la campagne 2022 est un modèle, jugez plutôt :

0-3 contre Barcelone

5-0 contre le Dynamo Kiev

0-4 Benfica

5-2 contre Benfica

1-2 contre le Dynamo Kiev

3-0 contre le Barça

1-1 contre Salzbourg

7-1 contre le Salzbourg

Comme il a la tête dure, Julian Nagelsmann avait remis la même équipe au retour face à Salzbourg, à l'exception d'un Corentin Tolisso remplacé dans le coeur du jeu par Jamal Musiala, capable qui plus est d'évoluer plus haut que le milieu de terrain tricolore. Et bien lui en a pris puisque la démonstration fut totale avec notamment un triplé d'un Robert Lewandowski parti sur des bases extrêmement élevées avec déjà 12 buts en C1 cette saison. Si d'aventure, le Bayern devait aller loin, le Polonais aurait encore cinq matches pour améliorer ce score et le record de 17 réalisations de Cristiano Ronaldo en 2014 s'en trouverait menacé.

S'il n'a toujours pas les noms les plus ronflants, Lewandowski mis à part évidemment, le Bayern Munich a, de très loin, la meilleure attaque en Bundesliga (85 buts en 28 matches) et en Ligue des champions (30, soit 3,75 sur les 8 matches disputés jusque-là). Le chiffre est à peine croyable : 115 buts en 36 sorties pour le bande à Nagelsmann. On pourra toujours ergoter sur la concurrence moindre dans le championnat d'Allemagne mais même en C1, les autres ne font pas le poids face au Rekordmeister. Manchester City plafonne à 23 buts, Liverpool à 19, le Real Madrid à 17 et le PSG et sa "MMN" à 15.

Je vois leurs matches, des fois ils subissent des contres

"Le Bayern, c'est une équipe qui marque des buts mais qui en encaisse aussi beaucoup, a fait remarquer Karim Benzema dans L'Equipe mardi. Je vois leurs matches, des fois ils subissent des contres où ils sont deux défenseurs contre quatre attaquants." Les chiffres ne confirment pas tout à fait les dires de l'attaquant tricolore puisqu'avec cinq buts encaissés, les Bavarois occupent aussi, en compagnie de Chelsea et du Real, la tête du classement des défenses en Ligue des champions.

Selon les médias allemands, Nagelsmann aurait été critiqué jusqu'en interne pour ses choix tactiques sur le début de l'année 2022. Depuis son équipe a rectifié le tir avec deux matches à quatre buts en championnat et donc la rouste face à Salzbourg. Villarreal, qui reçoit le Bayern ce mercredi, est prévenu.

