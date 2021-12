"Je le dis souvent aux joueurs : vous êtes dans un club, marquez son histoire. Ils l'ont fait en gagnant le titre de champion. Puis le Trophée des champions. Gagner le premier match de C1 à Pierre-Mauroy, ça a de la valeur. Enchaîner deux fois en C1 aussi." Pour éventuellement vivre une deuxième aventure de suite en Ligue des champions comme le souhaite Jocelyn Gourvennec, et ainsi imiter les devanciers des saisons 2011/2012 et 2012/2013, il faudra attendre quelques mois et la fin du championnat. Mais il y a une chose que la bande à Eden Hazard n'a pas réussi : qualifier le LOSC pour les huitièmes de finale de C1.

Ad

Une rédemption à finaliser en beauté

Ligue 1 Les Dogues retrouvent du mordant 04/12/2021 À 19:54

Les David, Sanches, Ikoné, Bamba, André ou encore Fonte et Djalo ont donc une occasion en or de marquer l'histoire de leur club ce mercredi soir sur la pelouse de Wolfsburg. Occasion qu'ils se sont créés comme des grands en résistant à la pression d'une entame ratée aussi bien en C1 (deux défaites) qu'en L1 (un succès sur les 6 premières journées). Il en fallait de la persévérance quand les trois premières sorties européennes (deux nuls 0-0, une défaite à Séville) laissaient un goût amer et pour tout dire de tristesse dans la bouche. Trop de clubs français sont passés par là ces derniers temps, l'OM pourrait en témoigner, pour qu'on imagine une fin heureuse après un tel départ.

"Pour être là où on est, premiers du groupe avec huit points, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. On fait honneur à la compétition et à la L1", avait encore dit Jocelyn au soir du succès face à Salzbourg, le premier donc à Pierre-Mauroy, qui avait propulsé le LOSC sur le trône de leader de ce groupe G. Avant cela, il y avait eu la victoire à Séville, là où personne ne s'était, cette saison, imposé avant, là où personne ne l'a fait depuis. On a entendu ici et là que ce groupe G était l'un des moins relevés de la phase de poules, c'est vrai. Mais battre le dauphin du Real Madrid en Liga chez lui n'est pas un mince exploit. Et Lille a totalement mérité d'avoir son destin en main.

"C’est le Ballon d’Or du storytelling" : comment Messi a finalement supplanté Lewandowski

Qualifiés avec match nul

Ne reste plus qu'à ne pas tout gâcher. La donne est finalement très simple pour les Lillois, au moins pour la qualification : un succès et ils achèveront la phase de groupes en tête quand un revers les éliminera à coup sûr. Au milieu, avec un match nul donc, il y a une foule de possibilités mais toujours une certitude : Lille sera qualifié mais sa place dépendra du résultat du duel entre Salzbourg et Séville. Voici les cas de figure.

Lille sera qualifié en cas de match nul et terminera :

1er si Salzbourg et Séville font match nul

1er si Séville bat Salzbourg

2e si Salzbourg bat Séville

Jonathan David et Jonathan Bamba après le but du Canadien lors du match opposant Séville à Lille, le 2 novembre 2021 en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Il y a un an, Luis Campos quittait Lille

Mais l'heure est-elle au calcul finalement ? Ce n'est pas en étant timide que ce LOSC a battu Salzbourg ou ramené un succès de Séville. Ce n'est pas non plus comme ça qu'il a dominé le Paris Saint-Germain sur 38 journées la saison dernière. Christophe Galtier est parti tout comme Soumaré ou Maignan mais cette équipe est dans la continuité. Un titre de champion de France se suffit à lui-même, il n'a nul besoin d'être rehaussé la saison suivante mais enfin, une qualification en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions de club serait une belle ligne pour l'histoire lilloise récente, et même pour l'histoire tout court.

Un an après le départ de Luis Campos et la peur d'un déclassement soudain, le clin d'œil n'aurait rien d'anodin. Ces derniers mois, les Dogues, et Jocelyn Gourvennec en tête, ont beaucoup entendu que leur beau projet était mort, qu'ils allaient sans doute rentrer dans le rang. Un succès et la première place du groupe leur tend les bras. Sur la décennie écoulée, seuls Monaco et Paris évidemment ont réussi pareille performance en Ligue des champions.

Ligue 1 Renato Sanches, le plan de relance 03/12/2021 À 23:58