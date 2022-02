Mais quelle mouche a piqué le Bayern Munich ? L’armada munichoise, et son écrasante domination, serait-elle finalement devenue un colosse aux pieds d’argile ? La lourde défaite face à Bochum le week-end passé (4-2) a laissé des traces qui étaient encore franchement visibles face à Salzbourg ce mercredi (1-1).

La première d’entre elles ? Une défense exposée aux quatre vents. Si Dayot Upamecano, critiqué le week-end passé , a subi une rétrogradation express, cela n’a pas arrangé grand-chose aux affaires munichoises. Avec les seuls Benjamin Pavard, Niklas Sule et Lucas Hernandez comme défenseurs de métier ce mercredi, avec Kingsley Coman et Serge Gnabry en pistons, Julian Nagelsmann a joué avec le feu avec son onze de départ. Et a bien failli se brûler.

Car cette équipe de Salzbourg avait un plan qu’elle a déroulé sans trop forcer, se régalant en transitions, ouvrant même le score ainsi (1-0, 21e). "Nous avons souffert dans ce match, plus que nous l'aurions voulu, a d’ailleurs reconnu, lucide, Thomas Müller après coup. Ça vient du fait que Salzbourg a bien joué, c'est une bonne équipe. Malgré tout, en deuxième période nous les avons pressés, eux ont toujours été dangereux en contre, ils auraient pu nous mettre un deuxième but".

Nous ne sommes pas dans un élan où tout va de soi

Sauf que deux hommes se sont chargés d’éviter l’incendie à Munich : Benjamin Pavard et Kingsley Coman. Le premier fut l'auteur d’un sauvetage de folie (80e) face à Chukwubuike Adamu qui était pourtant seul face au but vide. Le second aura été un poison pour la défense autrichienne, multipliant les initiatives et des rushs dont il a le secret. Comme un symbole, c’est sur un centre venu de loin de Pavard que Coman est allé crucifier des Autrichiens qui y croyaient (1-1, 90e). A raison.

"Ce n’était pas un match facile, on est heureux d’avoir arraché le match nul à la fin, a reconnu le héros du soir sur beIN Sports. Il y a un match retour, on va tout faire pour passer. Revenir au score, c’était très important. L’objectif principal cette saison, c’est la Ligue des champions et avec ce résultat on n’est pas dans une mauvaise position pour affronter cette équipe au match retour".

En ce moment, nous ne sommes pas dans un élan où tout va de soi", a d'ailleurs avoué Joshua Kimmich. Entre soubresauts habituels du FC Hollywood, avec Reste que l’impression dégagée n’a plus grand-chose à voir avec le Bayern de la phase de groupes. "", a d'ailleurs avoué Joshua Kimmich. Entre soubresauts habituels du FC Hollywood, avec critiques virulentes des anciennes stars , et tâtonnements tactiques, ce Bayern a évité le pire avant le retour. Mais n'a pas totalement rassuré quant à sa capacité à rouler sur l’Europe jusqu'à la nouvelle couronne espérée.

