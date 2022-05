C'est un but qui a soulagé le peuple mancunien, mais qui n'a finalement pas été suffisant. Quelques secondes après des changements de Pep Guardiola dans cette demi-finale retour de C1 face à Real Madrid, Manchester City a trouvé la lumière. Grâce à ses entrants notamment. Tout juste rentrés, Oleksandr Zinchenko et Ilkay Gundogan ont fait la différence, en lançant l'action. Et l'ancien joueur du Borussia Dortmund a superbement décalé Bernado Silva, qui a fait parler sa magie.

Le Portugais a fixé toute la défense avant de décaler Riyad Mahrez. Discret jusque-là, l'Algérien a alors placé une frappe du gauche sur le petit côté de Thibault Courtois, qui ne peut rien faire. Juste constater les dégâts. Comme tout Santiago Bernabeu. Et puis, Rodrygo a remis le Real dans le match, comme par magie. Alors que ce but aurait dû suffire pour rejoindre Paris.

