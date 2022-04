Du très grand spectacle et une petite option pour les Cityzens. La demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid est allée au-delà de ses promesses, mardi, et les Mancuniens en sont sortis vainqueurs (4-3). Ils nourriront cependant quelques regrets car ils ont surclassé leurs adversaires en début de match avec des buts rapides de Kevin De Bruyne (2e) et Gabriel Jesus (11e). Phil Foden (53e) et Bernardo Silva (74e) ont aussi marqué en seconde période. Les Madrilènes ont toutefois pu compter sur Karim Benzema, auteur d'un doublé (33e et 82e, s.p.) et Vinicius (55e) pour rester en vie dans cette double confrontation.

Dans un Etihad Stadium bouillant, les Mancuniens ont d'entrée pris leurs adversaires à la gorge et cette stratégie audacieuse a vite payé. Riyad Mahrez s'est promené sur la droite devant cinq Madrilènes et a repiqué dans l'axe pour centrer vers le second poteau où De Bruyne a surgi pour marquer d'une tête plongeante (1-0, 2e). Déjà buteur au match aller du tour précédent face à l'Atlético (1-0, 0-0), le Belge a mis les siens sur la bonne voie.

Maîtres du ballon face à des visiteurs hésitants, ses coéquipiers ont même survolé ce début de rencontre. Foden a percuté sur la gauche avant de donner en retrait pour KDB qui a centré du droit et trouvé Gabriel Jesus pour un contrôle en pivot devant David Alaba puis un petit tir pour ajuster Thibaut Courtois et doubler déjà la mise (2-0, 11e). Le Brésilien confirme sa grande forme après un récent quadruplé en championnat.

