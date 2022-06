Près de quinze jours après les incidents du Stade de France en marge de la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid à Saint-Denis, le flou persiste autour de qui est considéré comme un véritable fiasco organisationnel. Auditionné jeudi matin par le Sénat, le préfet de police de Paris Didier Lallement a par exemple reconnu "un échec" et des "regrets sincères" tout en maintenant certains chiffres. Quelques heures plus tard, Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles et internationales de la FFF, a quant à lui révélé que les images de vidéosurveillance... n'existaient plus.