Thomas Tuchel a annoncé l'information mardi soir. Sorti à la 38e minute de jeu contre la Juventus Turin en Ligue des champions, N'Golo Kanté souffre d'un genou, probablement à la suite d'une légère torsion.

Interrogé initialement sur la sortie de Ben Chilwell en seconde période, l'entraîneur allemand a expliqué à BT Sports que le défenseur "a ressenti une forte douleur, comme N'Golo, malheureusement, comme s'il s'était tordu le genou". Contrairement à Ben Chilwell, qui était allongé sur le sol et souffrait visiblement, N'Golo Kanté ne boitait pas à sa sortie et semblait courir et jouer normalement jusqu'à sa sortie.

La possibilité de faire cinq changements en Ligue des Champions a sans doute incité les Blues à se montrer prudents, alors que les rendez-vous importants se succèdent avec la réception de Manchester United, dimanche, en championnat. "Je pourrai vous en dire plus demain (mercredi)", a ajouté le coach allemand qui a souligné que "N'Golo (avait) encore été fantastique jusqu'à sa sortie". "Espérons de bonne nouvelles", a-t-il conclu.

