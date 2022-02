Football

Chelsea- Lille (2-0) - "Le pire, c'est que Chelsea a géré comme si c’était un match de Cup"

LIGUE DES CHAMPIONS - Battu par plus fort à Stamford Bridge mardi, Lille ne doit pas nourrir de regrets face à une équipe de Chelsea nettement supérieure (2-0). Reste que le manque d’audace de Jocelyn Gourvennec a presque empêché le LOSC de profiter pleinement de son 8e de finale selon nos journalistes Louis Gilles et Cyril Morin. En espérant que la fête soit plus belle au retour.

00:04:38, il y a une heure