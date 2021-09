Quatre mois plus tard, Chelsea doit remettre son titre en jeu. Lundi, Thomas Tuchel a fait appel à "l'envie" de son équipe championne d'Europe en titre, avant son entrée en lice en Ligue des champions mardi contre le Zenit Saint-Petersbourg. "Le plus important n'est pas de regarder en arrière, mais de garder l'envie, parce que ce sentiment crée l'envie d'avoir toujours plus", a souligné Thomas Tuchel, avant de recevoir le champion de Russie en titre mardi (21h) pour se lancer dans la défense de son titre continental.

Que notre envie ne change pas

"C'est addictif. Ce match doit être gagné parce que gagner change votre ressenti, cela change votre atmosphère de travail à l'entraînement et vous donne une confiance naturelle, a souligné l'ancien entraîneur du Paris SG, arrivé en janvier 2021 chez les Blues. J'avais atteint une finale avec mon équipe la saison précédente et j'avais le sentiment que c'était déjà une grande réussite, mais ne pas faire le dernier pas fait une grande différence quand vous y arrivez et que vous réalisez ce que ça signifie."

Ses hommes pointent à la deuxième place de Premier League avec 10 points, après quatre rencontres, et font figure de favoris dans un groupe où ils retrouveront également Malmö et la Juventus Turin. L'entraîneur des Londoniens a toutefois tenu à mettre en garde pour éviter tout excès de confiance, après le sacre européen conquis à Porto contre Manchester City (1-0). "C'est absolument nécessaire d'oublier cela et de repartir de zéro, pour montrer de nouveau cette mentalité. C'est ce que j'exige de ma part de la part de tout le monde au club : que notre envie ne change pas", a-t-il martelé.

Sans Kanté, ni Pulisic

"Nous aurons cette expérience ensemble pour toujours et nous pouvons créer un lien à partir de cela, mais dans le sport, il faut aller de l'avant et s'attaquer aux défis qui nous attendent, le prochain est demain", a poursuivi l'ancien technicien de Dortmund. Il ne pourra pas compter sur N'Golo Kante et Christian Pulisic, blessés, mais le défenseur gauche Ben Chilwell pourrait retrouver les terrains pour la première fois depuis le mois de mai, après un Euro 2020 où il n'a pas joué, contraint de s'auto-isoler car il était cas contact.

