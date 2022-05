"Il ne peut pas entraîner des joueurs avec de la personnalité. Il l'a fait au Barça mais pour contrôler tout le monde. Quand les choses tournent mal, il décide toujours." Patrice Evra n'a pas été tendre avec Pep Guardiola au moment de commenter l'élimination surréaliste de Manchester City sur la pelouse du Real Madrid. Pour l'ancien capitaine des Bleus, l'effondrement du collectif des Cityzens s'explique d'abord par l'absence de caractère de l'équipe entraînée et choisie par le Catalan. Dimitar Berbatov a lui parlé de "petit club sans soif de gagner" pour qualifier Manchester City après son élimination à Santiago Bernabeu.

Comment Guardiola a perdu la bataille du coaching

Amené à réagir en conférence de presse ce vendredi, Guardiola en a profité pour régler leurs comptes aux deux anciens joueurs de Manchester United : "Les anciens joueurs spécialistes comme Berbatov, Seedorf et Evra, et ce genre de personnes n’étaient pas là, a d'abord constaté le Catalan. J’ai joué contre eux, et je n’ai pas vu ce genre de personnalité quand je les détruisais, quand on les détruisait en finale de Ligue des Champions avec le Barça." En 2011, le FC Barcelone de Guardiola avait donné une jolie leçon au United d'Evra et Berbatov (3-1) dans l'une des plus grandes finales de Ligue des champions du XXIe siècle.

