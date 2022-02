Des stars aux quatre coins du terrain. Des buteurs de classe mondiale, des défenseurs impensables et des milieux parmi les plus fins d’Europe : voici le panorama de rêve qu’offre le 8e de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Mais si vous deviez mixer les deux effectifs, qui serait le titulaire à chaque poste ? Eurosport vous propose de voter ci-dessous. Attention, dilemmes en vue.

Gardiens de buts

Ad

QUEL GARDIEN DE BUT COMME TITULAIRE ? Thibaut Courtois Gianluigi Donnarumma Keylor Navas

Ligue des champions PSG-Real, Chelsea-Lille, Inter Milan-Liverpool : nos pronos des 8es de finale IL Y A 4 HEURES

Défenseurs

QUEL LATÉRAL DROIT COMME TITULAIRE ? Achraf Hakimi Dani Carvajal

QUEL DÉFENSEUR CENTRAL DROIT COMME TITULAIRE ? Marquinhos Eder Militao

QUEL DÉFENSEUR CENTRAL GAUCHE COMME TITULAIRE ? Presnel Kimpembe David Alaba

QUEL LATÉRAL GAUCHE COMME TITULAIRE ? Nuno Mendes Ferland Mendy

Milieux

QUEL MILIEU DÉFENSIF COMME TITULAIRE ? Leandro Paredes Casemiro

QUEL MILIEU RELAYEUR DROIT ? Marco Verratti Luka Modric

QUEL MILIEU RELAYEUR GAUCHE ? Idrissa Gueye Toni Kroos

Attaquants

QUEL AILIER DROIT TITULAIRE ? Lionel Messi Marco Asensio

QUEL ATTAQUANT DE POINTE ? Kylian Mbappé Karim Benzema

QUEL AILIER GAUCHE COMME TITULAIRE ? Neymar Vinicius

Ligue des champions "Comment peut-on imaginer le PSG meilleur sans Neymar ?" IL Y A 7 HEURES