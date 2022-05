Oui, Karim Benzema a une bonne tête de Ballon d’or. Le Français, figure de proue de la Maison Blanche cette saison, a été le totem exhibé partout par les Merengues, conscients de tenir là leur sauveur. Vainqueur de sa cinquième Ligue des champions samedi au Stade de France , Benzema s’est cette fois fait voler la vedette par Thibaut Courtois, auteur d’une prestation d’exception. Le Belge, célébré dans la presse espagnole, a écœuré les Reds, bien que Jürgen Klopp ait assuré que Liverpool rebondira très vite.

Ad

Ligue des champions Perez : "Aujourd’hui, Mbappé n’existe pas" IL Y A 7 HEURES

Porté aux nues, Courtois a rayonné pour offrir au Real Madrid sa "decimocurtua" (jeu de mots avec le nom du Belge et quatorzième en espagnol), comme l’affiche fièrement en une ce matin le quotidien madrilène Marca. Avec neuf parades à son actif, Courtois est le "héros indiscutable de la finale". Surnommée la "Ligue des champions des remontadas" par Marca, AS va même plus loin en désignant la campagne européenne des hommes en blanc comme "la plus excitante de leur histoire".

Eternel outsider lors de cette édition 2021-2022, Carlo Ancelotti pense néanmoins que ce statut "les a aidés pour être champions". En Catalogne, Mundo Deportivo et SPORT ont rendu hommage au dernier rempart de la Casa Blanca, qui a littéralement "donné la Ligue des champions" au Real.

"L'agonie des Reds"

l’agonie des Reds en finale". Un dernier acte "misérable à tous les niveaux". De l’autre côté de la Manche, BBC Sport insiste sur "". Un dernier acte "".

promet que Liverpool rebondira". Enfin, la prestation pleine d’autorité d’un Ibrahima Konaté pas déstabilisé par l’enjeu a retenu l’attention du Dans les colonnes de The Guardian , l'humeur est davantage à l'optimisme, à l'image de Jürgen Klopp, qui "". Enfin, la prestation pleine d’autorité d’un Ibrahima Konaté pas déstabilisé par l’enjeu a retenu l’attention du Daily Mirror . Aligné en charnière centrale pour freiner la menace Vinicius, le Français a tenu son rang malgré le but du Brésilien, qui a profité d’un alignement hasardeux de Trent Alexander-Arnold.

Des regrets pour Liverpool ? "Oui, mais il a manqué de folie"

Ligue des champions Des regrets pour Liverpool ? "Oui, mais il a manqué de folie" IL Y A 7 HEURES