Placé dans le groupe A avec Manchester City, le RB Leipzig et le FC Bruges, le Paris Saint-Germain a hérité d'un groupe corsé pour cette première phase. Champion de France en titre, Lille a eu droit à un tirage plus clément, mais pas moins ouvert dans le groupe G. Avec le FC Séville, le FC Salzburg et Wolfsburg, les Dogues devront batailler s'ils veulent voir les huitièmes de finale.

Le calendrier complet de la Ligue des Champions 2021-2022

Phase de groupes

Groupe A : Paris Saint-Germain, Manchester City, RB Leipzig et FC Bruges

Mercredi 15 septembre 2021

21h : FC Bruges - Paris Saint-Germain

21h : Manchester City - RB Leipzig

Mardi 28 septembre 2021

21h : Paris Saint-Germain - Manchester City

21h : RB Leipzig - FC Bruges

Mardi 19 octobre 2021

18h45 : FC Bruges - Manchester City

21h : Paris Saint-Germain - RB Leipzig

Mercredi 3 novembre 2021

21h : FC Bruges - RB Leipzig

21h : Manchester City - Paris Saint-Germain

Mercredi 24 novembre 2021

21h : RB Leipzig - Paris Saint-Germain

21h : Manchester City - FC Bruges

Mardi 7 décembre 2021

18h45 : RB Leipzig - Manchester City

18h45 : Paris Saint-Germain - FC Bruges

Groupe B : Atlético de Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan

Mercredi 15 septembre 2021

21h : Liverpool - AC Milan

21h : Atlético de Madrid - FC Porto

Mardi 28 septembre 2021

21h : AC Milan - Atlético de Madrid

21h : FC Porto - Liverpool

Mardi 19 octobre 2021

21h : FC Porto - AC Milan

21h : Atlético de Madrid - Liverpool

Mercredi 3 novembre 2021

18h45 : AC Milan - FC Porto

21h : Liverpool - Atlético de Madrid

Mercredi 24 novembre 2021

21h : Liverpool - FC Porto

21h : Atlético de Madrid - AC Milan

Mardi 7 décembre 2021

21h : AC Milan - Liverpool

21h : FC Porto - Atlético de Madrid

Groupe C : Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas

Mercredi 15 septembre 2021

18h45 : Besiktas - Borussia Dortmund

21h : Sporting Portugal - Ajax Amsterdam

Mardi 28 septembre 2021

18h45 : Ajax Amsterdam - Besiktas

21h : Borussia Dortmund - Sporting Portugal

Mardi 19 octobre 2021

18h45 : Besiktas - Sporting Portugal

21h : Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund

Mercredi 3 novembre 2021

21h : Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam

21h : Sporting Portugal - Besiktas

Mercredi 24 novembre 2021

18h45 : Besiktas - Ajax Amsterdam

21h : Sporting Portugal - Borussia Dortmund

Mardi 7 décembre 2021

21h : Ajax Amsterdam - Sporting Portugal

21h : Borussia Dortmund - Besiktas

Groupe D : Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, FC Sheriff Tiraspol

Mercredi 15 septembre 2021

18h45 : FC Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk

21h : Inter Milan - Real Madrid

Mardi 28 septembre 2021

18h45 : Shakhtar Donetsk - Inter Milan

21h : Real Madrid - FC Sheriff Tiraspol

Mardi 19 octobre 2021

21h : Inter Milan - FC Sheriff Tiraspol

21h : Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Mercredi 3 novembre 2021

18h45 : Real Madrid - Shakhtar Donetsk

21h : FC Sheriff Tiraspol - Inter Milan

Mercredi 24 novembre 2021

18h45 : Inter Milan - Shakhtar Donetsk

21h : FC Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Mardi 7 décembre 2021

21h : Shakhtar Donetsk - FC Sheriff Tiraspol

21h : Real Madrid - Inter Milan

Groupe E : Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev

Mardi 14 septembre 2021

21h : Dynamo Kiev - Benfica

21h : FC Barcelone - Bayern Munich

Mercredi 29 septembre 2021

21h : Benfica - FC Barcelone

21h : Bayern Munich - Dynamo Kiev

Mercredi 20 octobre 2021

18h45 : FC Barcelone - Dynamo Kiev

21h : Benfica - Bayern Munich

Mardi 2 novembre 2021

21h : Dynamo Kiev - FC Barcelone

21h : Bayern Munich - Benfica

Mardi 23 novembre 2021

18h45 : Dynamo Kiev - Bayern Munich

21h : FC Barcelone - Benfica

Mercredi 8 décembre 2021

21h : Bayern Munich - FC Barcelone

21h : Benfica - Dynamo Kiev

Groupe F : Villarreal CF, Manchester United, Atalanta Bergame, BSC Young Boys

Mardi 14 septembre 2021

18h45 : BSC Young Boys - Manchester United

21h : Villarreal CF - Atalanta Bergame

Mercredi 29 septembre 2021

18h45 : Atalanta Bergame - BSC Young Boys

21h : Manchester United - Villarreal CF

Mercredi 20 octobre 2021

21h : BSC Young Boys - Villarreal CF

21h : Manchester United - Atalanta Bergame

Mardi 2 novembre 2021

21h : Villarreal CF - BSC Young Boys

21h : Atalanta Bergame - Manchester United

Mardi 23 novembre 2021

18h45 : Villarreal CF - Manchester United

21h : BSC Young Boys - Atalanta Bergame

Mercredi 8 décembre 2021

21h : Atalanta Bergame - Villarreal CF

21h : Manchester United - BSC Young Boys

Groupe G : Lille OSC, Séville FC, FC Salzburg, Wolfsburg

Mardi 14 septembre 2021

18h45 : Séville FC - FC Salzburg

21h : Lille OSC - Wolfsburg

Mercredi 29 septembre 2021

21h : Wolfsburg - Séville FC

21h : FC Salzburg - Lille OSC

Mercredi 20 octobre 2021

18h45 : FC Salzburg - Wolfsburg

21h : Lille OSC - Séville FC

Mardi 2 novembre 2021

18h45 : Wolfsburg - FC Salzburg

21h : Séville FC - Lille OSC

Mardi 23 novembre 2021

21h : Lille OSC - FC Salzburg

21h : Séville FC - Wolfsburg

Mercredi 8 décembre 2021

21h : Wolfsburg - Lille OSC

21h : FC Salzburg - Séville FC

Groupe H : Chelsea, Juventus Turin, Zenit, Malmö FF

Mardi 14 septembre 2021

21h : Malmö FF - Juventus Turin

21h : Chelsea - Zenit

Mercredi 29 septembre 2021

18h45 : Zenit - Malmö FF

21h : Juventus Turin - Chelsea

Mercredi 20 octobre 2021

21h : Zenit - Juventus Turin

21h : Chelsea - Malmö FF

Mardi 2 novembre 2021

18h45 : Malmö FF - Chelsea

21h : Juventus Turin - Zenit

Mardi 23 novembre 2021

21h : Malmö FF - Zenit

21h : Chelsea - Juventus Turin

Mercredi 8 décembre 2021

18h45 : Zenit - Chelsea

21h : Juventus Turin - Malmö FF

Huitièmes de finale

Tirage au sort : 13 décembre 2021

Matches aller : 15, 16, 22 et 23 février 2022

Matches retour : 8, 9, 15 et 16 mars 2022

Quarts de finale

Tirage au sort des quarts et des demi-finales : 18 mars 2022

Matches aller : 5 et 6 avril 2022

Matches retour : 12 et 13 avril 2022

Demi-finales

Matches aller : 26 et 27 avril 2022

Matches retour : 3 et 4 mai 2022

Finale

La finale se tiendra le 28 mai 2022, à la Gazprom Arena, antre du Zenit Saint-Pétersbourg, qui a notamment accueilli la demi-finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Belgique et plusieurs rencontres de l'Euro 2020.

