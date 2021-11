Football

Débrief Leipzig-PSG - "Le problème Ramos est en train de devenir un problème Kimpembe"

LIGUE DES CHAMPIONS - Coupable face à Leipzig (2-2), les grosses difficultés traversées par Presnel Kimpembe depuis des mois à Paris et en Bleu s'expliquent par la petite forme du Parisien selon nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin. Mais l'absence de solution alternative et l'absence prolongée de Serio Ramos enfoncent le champion du monde dans ses incertitudes.

00:05:05, il y a une heure