Debrief Ligue des champions Liverpool-Villarreal - "Le quadruplé n'a rien d'utopique" : les Reds, une tête de favoris

LIGUE DES CHAMPIONS - Impressionnant en Premier League, Liverpool l'est tout autant à l'échelle européenne. Villarreal, surclassé 2-0 lors de la demi-finale aller mercredi à Anfield, n'a pas pesé bien lourd non plus face à ces Reds qui affichent une énorme dynamique, au point qu'un quadruplé championnat-Coupes-C1 est de plus en plus crédible pour nos journalistes Cyril Morin et Vincent Brégevin.

00:04:25, il y a une heure