Football

Debrief Ligue des champions / Liverpool-Villarreal / Un an après la Superligue : "Merci Villarreal !

LIGUE DES CHAMPIONS – Villarreal est tombé avec les honneurs contre Liverpool. Malgré sa défaite mardi en demi-finale retour (2-3), la formation d'Unai Emery a signé une épopée remarquable en éliminant la Juventus Turin et le Bayern Munich. Un parcours qui tord le coup à l'idée de Superligue évoquée il y a un an, pour nos journalistes Glenn Ceillier et Vincent Bregevin.

00:02:20, il y a une heure