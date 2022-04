Les personnes très intelligentes avec un grand lexique peuvent, avec des mots élogieux, vous mépriser. Nous, qui avons moins de lexique, ne sommes pas si stupides", a lâché l'entraîneur argentin. Ce jeudi matin, l'Atlético Madrid est éliminé de la Ligue des champions . Après le quart de finale retour (0-0), qui s'est conclu mercredi dans une grande tension sur le terrain , Diego Simeone a ciblé son homologue mancunien, Pep Guardiola, en conférence de presse. "", a lâché l'entraîneur argentin.

Le technicien du champion d'Angleterre en titre a alors répliqué par micros interposés. "Ne vous y trompez pas. J'ai dit qu'il est toujours difficile d'attaquer contre une équipe qui défend très bien. Je n'attendais rien d'autre de l'Atlético Madrid et je l'avais souligné en conférence de presse", a-t-il précisé. Après 180 minutes de jeu, les coéquipiers d'Antoine Griezmann n'ont jamais réussi à trouver le chemin des filets face à Manchester City. Un style de jeu qui a été visé par les critiques des observateurs.

"On a notre manière de jouer, bonne ou mauvaise, mais on se bat, on a joué avec nos armes, contre ce qui est possiblement la meilleure équipe du monde. Je ne suis pas content du tout d'avoir été éliminé, mais je suis serein, car je sais que les anciens, les Luis Aragones, ceux qui sont partis pendant la pandémie, ont vu une équipe rivaliser", a une nouvelle fois plaidé "El Cholo", l'entraîneur des Colchoneros depuis 2011.

