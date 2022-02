Premier match en C1, premier ballon et premier but . Après 33 secondes de jeu, Dusan Vlahovic a ouvert le score à Villarreal : contrôle poitrine et frappe croisée du droit qui n'a laissé aucune chance à Geronimo Rulli. L'attaquant international serbe, recruté par la Juventus pour quelque 80 millions d'euros bonus compris en janvier , a inscrit le deuxième but le plus rapide de l'histoire pour un joueur qui effectuait ses premiers pas dans la compétition, après celui marqué par Yevhen Konoplyanka avec Séville le 15 septembre 2015 contre le Borussia Mönchengladbach (ndlr : 19 secondes).