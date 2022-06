En milieu de semaine, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra , ministres de l'Intérieur et des Sports, ont été auditionnés par une commission du Sénat. Malgré un léger mea culpa, ils ont continué de souligner l'utilisation massive de faux billets et d'évoquer la grève du RER B. Les deux ministres ont proposé une indemnisation pour les supporters munis de billets et privés de match.