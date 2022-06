Ad

Au moins, dans une cage, c’est du un-contre-un

"Au moins, dans une cage, c’est du un-contre-un, a-t-il souligné. Quand on est sorti du stade, il y avait des groupes de trente personnes qui couraient partout. Des grandes meutes. Certains d’entre eux avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer, des battes… Il fallait juste essayer de s’enfuir de cet endroit. Les gens étaient mis au sol, on leur volait leur montre et leurs affaires.... Comme je l’ai dit, je n’ai jamais eu aussi peur pour ma sécurité."

Des regrets pour Liverpool ? "Oui, mais il a manqué de folie"

Cela donne une image désastreuse de la France", a notamment lâché l'adjoint de Didier Deschamps. A la veille de France-Danemark, pour le compte de la Ligue des Nations, Guy Stéphan et Hugo Lloris ont été droits au but ce jeudi lorsqu'ils ont évoqué le fiasco de Saint-Denis. "", a notamment lâché l'adjoint de Didier Deschamps.

