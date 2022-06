Ad

"Cela donne une image désastreuse de la France, a lâché Guy Stéphan. Je n'ai pas de crainte particulière (pour France-Danemark). Je pense et j'espère fortement que ça se passera bien. On est là pour jouer un match de football et pour le gagner, comme le Danemark. On est là pour rendre les gens le plus heureux possible." Le gardien de l'équipe de France est allé dans le même sens.

Ce n'est pas une bonne publicité pour le foot français

D'une manière assez générale, ce qu'on a pu voir en France dans différents stades, ce n'est pas une bonne publicité pour notre pays et encore moins pour le foot français, a-t-il affirmé. J'espère que les questions seront solutionnées par tous les responsables. Même si cette finale ne dépendait pas uniquement des Français, ce n'est pas ce qu'on veut voir. On aime quand on se sent nous-mêmes, nos proches et nos familles en sécurité." Malgré un léger mea culpa devant la commission du Sénat mercredi, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, ministres de l'Intérieur et des Sports, ont campé sur , a-t-il affirmé.." Malgré un léger mea culpa devant la commission du Sénat mercredi, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, ministres de l'Intérieur et des Sports, ont campé sur leurs positions . (Avec AFP)

Des regrets pour Liverpool ? "Oui, mais il a manqué de folie"

