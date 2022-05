Liverpool – Real Madrid. La finale de rêve entre deux des plus grands palmarès de l'histoire, deux clubs légendaires et des stars aux quatre coins de la pelouse. Trois d'entre elles se disputeront samedi le Ballon d'Or. Même si, pour nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis, la plus prestigieuse des distinctions individuelles devrait en toute logique revenir à Karim Benzema. La finale peut-elle changer quelque chose ? Est-ce qu'une victoire de Liverpool pour placer Sadio Mané et Mohamed Salah en meilleure position que l'international français ? Le Madrilène a, jusqu'ici, survolé la compétition et marqué plus de buts en C1 cette saison (15) que les deux Reds réunis (13). Dès lors, Benzema a-t-il encore des adversaires à sa taille dans la course au Ballon d'Or ?

"Gündogan a déjà offert le Ballon d'Or à Karim Benzema, estime Martin Mosnier. Parce que le meilleur argument marketing pour Mané et Salah dans la course au Ballon, c'était de réaliser le quadruplé Premier League, Cup, League Cup et Ligue des champions. Avoir perdu la Premier League pèsera lourd. A moins d'un immense exploit, d'un triplé ou un quadruplé de Mané, Benzema a déjà le trophée dans sa poche." Meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions, champion d'Espagne et vainqueur de la Ligue des Nations, Benzema a énormément d'arguments individuels et collectifs face au duo des Reds. Même si la CAN remportée par Mané pourrait convaincre quelques membres du jury. Aujourd'hui, le Sénégalais semble mieux placé que l'Egyptien mais le risque d'éparpillement des voix entre eux, à l'image de ce qu'ont vécu les Bleus lors de l'élection du Ballon d'Or 2018, pourrait leur coûter quelques points. Au Real, Benzema, lui, est seul et l'indiscutable tête d'affiche.

Karim Benzema au duel avec Sadio Mané en quart de finale de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Mais, au-delà des chiffres, Benzema a marqué les esprits

"La finale est un match qui pèse pour 10, a rappelé Maxime Dupuis dans le FC Stream Team. Si Mané marque un triplé samedi, on en reparlera. Mais, au-delà des chiffres, Benzema a marqué les esprits, ça fait pour sa légende." "Mané et Benzema ont marqué tous les deux en demi-finale de la Ligue des champions, a continué Martin Mosnier. Mais on se souvient du but du Madrilène, moins de celui du Sénégalais. C'est la force du scenario, des affiches du Real qui donne aussi de la force à la candidature du Français". Auteur de triplés face au PSG et à Chelsea, d'un doublé à Manchester dont une panenka, Benzema a non seulement des statistiques individuelles incroyables (44 buts en 45 matches avec le Real Madrid cette saison) mais il a surtout gravé des souvenirs pour toujours dans cette campagne de Ligue des champions. Un atout qui devrait faire pencher la balance en sa faveur pour nos deux journalistes.

"Une finale de Ligue des champions est très rarement décisive pour l'obtention d'un Ballon d'Or, a ajouté Maxime Dupuis. Elles appartiennent généralement à des collectifs, pas à des joueurs. Car prestations XXL en finale sont très rares." Pourtant Mané et Salah en auront besoin s'ils veulent croire à leurs chances jusqu'au bout.

