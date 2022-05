Alisson Becker : 4,5

Le portier des Reds n'a pas eu grand-chose à faire mais il n'a pas été décisif sur Vinicius au second poteau (59e). Avant cela, il s'était montré vigilant sur un centre-tir du Brésilien (25e). Après, il a bien couvert dans ses pieds (83e).

Ad

En bref… A l'opposé de Courtois…

Ligue des champions Benzema : "La chance, tu l'as une fois, pas à chaque fois" IL Y A 25 MINUTES

Trent Alexander-Arnold : 4

Entreprenant offensivement, perturbant par son placement, il a créé du danger aux côtés de Mohamed Salah (16e). Moins précis qu'à l'accoutumée au moment de centrer, il a oublié Vinicius dans son dos sur le but (58e). Aucun Red n'a récupéré autant de ballons que lui. Mais aucun Red n'en a perdu autant que lui.

En bref… Plus de négatif que de positif.

Ibrahima Konaté : 7

Le Parisien a joué comme chez lui. Konaté avait la lourde tâche de museler Karim Benzema et de surveiller les incursions de Vinicius Junior. Résultat, il a défendu debout face aux deux attaquants madrilènes (15e, 71e) et il a relancé avec la sérénité d'un trentenaire (39e, 52e). Un match de patron.

En bref… Bientôt en équipe de France.

Ibrahima Konaté au duel avec Karim Benzema lors de la finale de Ligue des champions opposant Liverpool au Real Madrid, le 28 mai 2022 à Paris Crédit: Getty Images

Virgil van Dijk : 5

Sans surprise, il a eu un peu moins de travail que son voisin de charnière grâce à l'asymétrie madrilène. Toujours impressionnant dans les airs et juste à la relance (53e), il est aussi loin d'être irréprochable avant le centre de Valverde (58e) qui amène le but, alors qu'il était couvert.

En bref… Consistant mais pas brillant.

Andy Robertson : 4

Vigilant au duel avec Valverde, notamment sur le plan aérien (24e), l'Ecossais a réussi quelques percées offensives intéressantes en première période. Il se laisse complètement aspirer par Luka Modric, qui l'a finalement effacé en une touche pour enclencher l'action du but. Il empêche le but du K.-O. dans le temps additionnel.

En bref… Trop hésitant.

Jordan Henderson : 4

Le capitaine des Reds a donné le ton avec un gros début de match sur les duels et l'intensité. Il a écarté le danger sur une pénétration de Vinicius (36e) mais il s'est également retrouvé en difficulté face à la justesse technique de l'entrejeu madrilène.

Remplacé par Naby Keita (77e), maladroit aux 20 mètres (82e).

En bref… Un match quelconque.

Fabinho : 4,5

L'ancien Monégasque a eu beaucoup plus de travail que prévu. Sollicité sur les nombreux décrochages de Benzema, le Brésilien a également dû batailler face à Federico Valverde, venu faire le ménage dans sa zone. Il n'a pas pris de risque à la relance et a été muselé sur les seconds ballons. Clément Turpin l'a averti pour une grosse faute sur Valverde (62e).

En bref… Il a trouvé un client.

Thiago Alcantara après la finale de Ligue des champions ayant opposé Liverpool au Real Madrid, le 28 mai 2022 au Stade de France Crédit: Getty Images

Thiago Alcantara : 5,5

Dribbles, récupérations, interceptions, transmissions longues et courtes : le milieu de terrain espagnol a étalé sa palette en première période, alors qu'il semblait touché à l'échauffement. Les vieux briscards madrilènes l'ont un peu plus étouffé dans le second acte.

Remplacé par Roberto Firmino (77e), impuissant.

En bref… Le meilleur au milieu.

Mohamed Salah : 5,5

Remuant, facile pour se démarquer, le Pharaon est monté en puissance. Une première tentative trop timide (16e), une deuxième trop axiale (17e)… puis une ribambelle d'occasions franches (64e, 68e, 82e) pour un même résultat : une parade de Courtois.

En bref… Courtois l'a rendu fou.

Sadio Mané : 4,5

Mané a commencé par poser beaucoup de problèmes par son excellent jeu en remise (17e), puis il s'est procuré la première énorme occasion du match après un petit festival dans la surface (20e), butant sur Courtois. Eder Militao a fini par prendre la mesure et l'ancien Messin s'est éteint lors du second acte.

En bref… Il est rentré dans le rang.

Luis Diaz : 4

Il devait faire vivre un enfer à Dani Carvajal, il a finalement beaucoup souffert face à l'expérience du latéral espagnol. Souvent pris dans la tenaille avec les retours de Federico Valverde, le Colombien n'a fait que peu de différences en un contre un, sauf pour sortir du pressing (52e). L'ancien de Porto a bien entamé le second acte mais il s'est vite essoufflé.

Remplacé par Diogo Jota (65e), proche d'égaliser sur un coup de billard (80e).

En bref… Pas aussi tranchant que d'habitude.

Ligue des champions L’antisèche : C'était écrit IL Y A UNE HEURE