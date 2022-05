Un samedi comme celui-là, c’est un samedi à tout oublier. A laisser de côté les tracas, les petits comme les gros. Il y a une semaine tout pile, le Real Madrid prenait une veste comme il n’a pas l’habitude d’en prendre. Notamment sous la présidence de Florentino Perez. Samedi dernier, le futur se refusait au club de la capitale espagnole : Kylian Mbappé annonçait contre toute attente qu’il restait au Paris Saint-Germain et prolongeait son contrat trois ans de plus. Après avoir annoncé haut et fort son désir de rejoindre la Maison Blanche, l’international français y renonçait et plongeait le Real Madrid dans le désarroi.

Ad

La gueule de bois ne se sera pas trop étendue puisque Vinicius s’en est allé offrir une quatorzième Ligue des champions au Real Madrid, samedi à Saint-Denis. Le Brésilien a fait plier Liverpool peu avant l’heure de jeu (1-0). A quelques bornes du Parc des Princes. Perez, président heureux et couronné six fois en C1, a évidemment savouré sa revanche indirecte, samedi. Et il n’a pas éludé le sujet, bien au contraire.

Ligue des champions Des regrets pour Liverpool ? "Oui mais il a manqué de folie" IL Y A UNE HEURE

Courtois meilleur gardien du monde : "Désormais, il mérite le respect"

Tout à sa joie, le président de l’institution madrilène n’y est pas allé par quatre chemins. "Mbappé ? C’est déjà oublié, il ne s'est rien passé, a-t-il lancé sur Movistar. Le Real a fait une saison parfaite et c'est un sujet qui est oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas. Ce qui existe, c'est la fête du Real."

Perez, dont l’inimitié avec Nasser Al-Khelaïfi n’est un secret pour personne, en a profité pour régler ses comptes avec le Paris Saint-Germain également. D’une pierre, deux coups. "Battre des clubs soutenus par des États ? Ils ont les plus gros budgets et c’est pourquoi ils ont les meilleurs joueurs. À Madrid, nous ne distribuons pas d’argent. Nous distribuons la morale et les valeurs". C’était vraiment un samedi à tout oublier et fanfaronner.

Ligue des champions "Benzema, petite finale mais grand Ballon d'or" IL Y A 2 HEURES