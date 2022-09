L'idée d'un "Top 5 européen" a beau n'être qu'un fantasme, on ne peut pas faire la fine bouche d'une 5e place de la France à l'indice UEFA. Mal en point après l'élimination de Monaco en Ligue des champions au profit du PSV Eindhoven, le football français a retrouvé quelques couleurs cette semaine. Et engrangé des points précieux.

Les résultats des clubs français en Europe cette semaine :

Ad

Ligue des Champions : PSG - Juventus Turin : 2-1, Tottenham - OM : 2-0

: PSG - Juventus Turin : 2-1, Tottenham - OM : 2-0 Ligue Europa : AEK Larnaca - Rennes : 1-2, Nantes - Olympiakos : 2-1, Etoile rouge de Belgrade - Monaco : 0-1

: AEK Larnaca - Rennes : 1-2, Nantes - Olympiakos : 2-1, Etoile rouge de Belgrade - Monaco : 0-1 Ligue Europa Conférence : Nice - Cologne : 1-1

Ligue des champions Pour Haaland, l'épreuve du feu commence maintenant 05/09/2022 À 23:09

Les victoires du PSG en Ligue des Champions , et de Rennes, Nantes et Monaco en Ligue Europa ont fait grimper le coefficient de la France pour la saison 2022-2023, qui replace notre pays en 23e position, aux portes du Top 20 pour les prochaines journées. A l'indice total - qui regroupe les résultats des cinq dernières saisons -, la France est toujours 5e, d'une infime marge sur ses poursuivants.

"Ce PSG est encore trop léger pour viser la victoire finale"

Les Pays-Bas et le Portugal talonnent toujours la France

Loin derrière l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, le football tricolore devance les Pays-Bas d'1,5 point, et le Portugal de 3,5 points. Une bonne semaine était nécessaire, car les clubs portugais ont également performé sur la scène européenne avec trois victoires (Benfica, Sporting, Braga) et une défaite (Porto). La France peut se rassurer derrière la présence de ses six représentants encore en lice, quand les Pays-Bas n'en ont plus que 4, comme les Portugais.

Breel Embolo fête son but lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa Crédit: Getty Images

Pour rappel, la saison 2022-2023 sera primordiale dans la course au meilleur indice UEFA, car elle influera directement sur le nombre de places attribuées aux représentants de chaque pays pour la refonte des Coupes d'Europe en 2024.

Ligue des champions Le PSG sans Icardi en C1, Bakambu, Dieng et Touré absents à l'OM 04/09/2022 À 11:49