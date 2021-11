Chelsea, champion de la récupération

Impérial en Premier League où il a pris trois points d’avance sur Liverpool ce week-end, Chelsea s’est fait surprendre par la Juventus lors de la 2e journée du groupe H de la Ligue des champions (0-1). Mais à la veille de se déplacer sur la pelouse de Malmö, qu’ils avaient écrasés lors du match aller (4-0), les Blues sont en bonne voie pour se qualifier pour une nouvelle phase à élimination directe. Et cela, les champions d’Europe en titre le doivent notamment à une défense aussi agressive que régulière : avec 50 récupérations réussies en zone offensive (soit à moins de 40 mètres du but adverse), record de la compétition, les protégés de Thomas Tuchel ont également accordé le moins de passes lors des possessions adverses. Une histoire de collectif.

Ad

Kai Havertz Crédit: Getty Images

Ligue des champions Mais, au fait, ça parle quelle langue dans le vestiaire du PSG ? IL Y A 4 HEURES

Disette offensive au Barça

A la peine en championnat (9e de Liga) et en Ligue des champions (3e du groupe E), le FC Barcelone semble avoir perdu tout son fond de jeu en même temps que Lionel Messi. Pire : connu pour ses moments de transe où il est capable d’enfoncer son adversaire à plusieurs reprises, le club catalan n’arrive même plus à marquer cette saison. Lors de toute la phase aller, seul Gérard Piqué à réussi à trouver le chemin des filets, pendant la rencontre opposant le Barça au Dynamo Kiev (1-0). Les deux autres matches ? Deux débâcles face au Bayern Munich (0-3) et à Benfica (0-3). Et logiquement, il s'agit de leur plus faible nombre de buts à ce stade de la compétition, toutes Coupes d’Europe confondues. Un être vous manque...

Xavi peut-il imiter Guardiola au Barça ? "Il part de beaucoup plus loin"

Lewandowski continue à écrire l’histoire

Ce qui est agréable avec le nonuple champion d’Allemagne est que l’on est rarement surpris. Cette saison encore, le Bayern fait du Bayern et Lewandowski du Lewandowski. Premier de Bundesliga avec huit victoires en dix journées et auteur d’un joli trois sur trois pour dominer son groupe E en Ligue des champions, le Bayern Munich reste sur ses standards habituels. Et un homme n’est pas étranger à ces résultats : Robert Lewandowski. L’avant-centre polonais, qui pourrait disputer sa 100e rencontre de C1 ce mardi soir face à Benfica, a déjà marqué la bagatelle de 78 buts dans la compétition reine. Soit le plus grand nombre de réalisations inscrites par un joueur lors de ses 100 premiers matches de Ligue des champions. Etonnés ?

Lille, un champion de France à la peine

Mais que se passe-t-il au LOSC ? Éblouissants de réussite la saison passée sous les ordres de Christophe Galtier, c’est comme si quelque chose s’était brisé au moment où les Dogues ont soulevé leur trophée de champions de France. Coincé dans le ventre mou de la Ligue 1 (12e) et incapable de remporter le moindre match lors de sa phase aller en Ligue des champions (3e, 2 points), Lille est complètement en panne offensivement. Le seul but lillois depuis le début de la compétition a été inscrit par Burak Yilmaz, sur coup franc direct, lors de la défaite face à Salzbourg (1-2). Et les chiffres ne parlent pas d’un manque de réussite : selon Opta, le nombre de buts attendus par les Dogues n’est que de 1,3. Soit le troisième chiffre le plus bas des équipes de la compétition, derrière le Dinamo Kiev et le Malmö FF.

Renato Sanches Crédit: Getty Images

Une Benzema-Vinicius dépendance au Real Madrid

Après deux défaites surprises face au Sheriff Tiraspol (1-2) en Ligue des champions et à l'Espanyol Barcelone (1-2) en Liga, le club de la Maison Blanche est à nouveau sur de bons rails. Depuis, le Real reste sur trois victoires, dont une fleuve sur la pelouse de Donetsk (5-0), et un match nul, synonyme de 2e place en championnat et d'une prise de pouvoir partagée sur son groupe D en C1. Et les performances de Vinicius Junior et Karim Benzema n’y sont pas étrangères. Ces deux-là dominent le classement des joueurs ayant provoqué le plus de tirs depuis ce début de saison européenne, en étant impliqué dans respectivement 34 et 31 séquences de jeu positives. Une attaque qui roule.

"Cette équipe est peut-être plus forte qu’en 2019" : et si l’Ajax refaisait le coup ?

Salah sur son terrain de jeu

Maître des clés de Liverpool, Mohamed Salah est une nouvelle fois au coeur du très bon début de saison des Reds. Fer de lance du dauphin de Premier League (2e à 3 pts de Chelsea) et dynamiteur de l’attaque de Jürgen Klopp sur la scène européenne (1er du groupe B avec 9 pts), l'attaquant égyptien prend un malin plaisir à humilier les défenses adverses, et notamment à domicile. Avec 13 buts inscrits en 20 rencontres disputées sur ses terres, il n’est plus qu’à une petite réalisation d’égaler le record établi par Steven Gerrard en tant que meilleur buteur de Liverpool, toutes coupes d’Europes confondues, à domicile. Et pourquoi pas le rejoindre dès ce mercredi, face à l'Atlético ?

Mohamed Salah Crédit: Getty Images

Ligue des champions Gasperini : "Personnellement, j'ai été déçu que Ronaldo retourne en Angleterre" IL Y A 6 HEURES