L’inquiétude grandit au sujet de Karim Benzema. Alors que l’optimisme d’un retour à la compétition semblait de mise ces derniers jours, l’attaquant du Real Madrid n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Ce qui contrarie logiquement les plans de Carlo Ancelotti. Dimanche dernier, au sortir de la victoire du Real face à Grenade, ce dernier avait pourtant déclaré qu’il pensait "Benzema est prêt pour le prochain match". Mais ce ne sera pas le cas.

Blessé aux ischios-jambiers depuis le 23 janvier et la rencontre face à Elche, Karim Benzema aurait ressenti une nouvelle douleur aux adducteurs. Depuis, le meilleur buteur de Liga (17 buts en 21 rencontres), manque terriblement à l’organisation offensive de son équipe, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en deux matches. Et pour ne rien arranger, selon Marca, Benzema souffrirait même d’une petite déchirure au biceps fémoral. Ce qui remet totalement en question sa présence dans le groupe madrilène pour le déplacement au Parc des princes, ce mardi 15 janvier, pour le huitième de finale aller de Ligue des champions.

"Il ne sera jamais à 100%"

Selon le journaliste Alberto Pereiro, réputé comme bien informé sur le Real Madrid, aucune décision n’a encore été prise, si ce n’est que Karim Benzema manquera la prochaine rencontre de Liga, face à Vilarreal. "L’objectif est bien qu’il soit là contre Paris, même s'il ne sera jamais à 100%. Tout se complique avec Karim", a précisé ce dernier.

Après avoir éliminé un Bayern Munich privé de Robert Lewandowski la saison dernière, le PSG s’imagine forcément déjà refaire le coup au Real Madrid, sans son attaquant vedette de 34 ans. Et Carlo Ancelotti ne s’y trompe pas : "Nous jouons sans avant-centre car on n’a pas de joueurs de la qualité de Karim, qui aide beaucoup lors des phases de possession. L’équipe n’est pas du tout la même lorsqu’il est là ou non". Et pour ne rien arranger à ses problèmes, le tacticien italien ne pourra pas non plus compter sur la présence de Ferland Mendy, blessé à l’adducteur.

Karim Benzema Crédit: Getty Images

