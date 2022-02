Son premier véritable trou d'air. Dayot Upamecano semble se heurter à un mur qu'il doit rapidement escalader. D'une adolescence passée sur les terrains de foot d'Evreux jusqu'au Bayern Munich et à l'équipe de France, le défenseur français n'a mis qu'une petite décénnie. Mais après un début de carrière toute en ascension, quelque chose coince depuis le début de l'année 2022. Mais qu'on ne s'y trompe pas, celui qui se défini comme un "travailleur acharné au mental de gagnant" ne compte pas se laisser abattre. Et le huitième de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Salzbourg, son ancien club, semble être le moment idéal pour définitivement se racheter.

Le patron Upamecano, l’erreur de casting Cuisance : les Français du Bayern passés au crible

Une dernière sortie catastrophique

Titulaire indiscutable depuis son arrivé à Munich, Dayot Upamecano vit une série compliquée. Absent des terrains début janvier après avoir contracté le Covid-19, le défenseur français a du mal à revenir à son niveau. Remplaçant face au Hertha Berlin pour son retour à la compétition, son entrée en jeu n'a pas été au goût de Julian Nagelsmann, qui a jugé son défenseur français fautif sur le seul but encaissé par le Bayern (4-1). "C'est un but absolument évitable. Pourquoi jouer le ballon directement ? Si je pèse 95 kilos et que je suis très rapide, je dois garder le ballon dans mes pieds encore un ou deux mètres avant de voir ce qu'il se passe. Ce n'est pas comme si nous courions après le score". Une erreur de jugement évitable mais sans conséquence, du moins sur le moment.

Tout cela derrière lui deux semaines plus tard, soit samedi dernier, le tacticien allemand a décidé de lui faire redonner sa place de titulaire. Et quoi de mieux que le promu Bochum pour faire le plein de confiance ? Raté. Car le moins que l'on puisse dire est que tout ne s'est pas passé comme prévu, bien au contraire : le Bayern a pris une claque face au 12e du championnat (4-2). Ces quatre buts encaissés avant la pause, une première depuis 1975 pour Munich, fait véritablement tâche dans la saison des leaders de Bundesliga. Et Dayot Upamecano a été jugé comme en grande en partie responsable.

Upamecano Crédit: Getty Images

Sur deux des trois buts adverses, c'est lui qui a été débordé sur le flanc droit de la défense, avant d'avoir provoqué un penalty en touchant le ballon de la main dans la surface. Sorti à la mi-temps la tête basse, le défenseur de 23 ans n'a une nouvelle fois pas été épargné par son entraîneur, qui a simplement déclaré, pinçant : "J'aurais dû réagir et remanier l'équipe plus tôt". Auteur d'un excellent début de saison, Upamecano, s'était pourtant rapidement imposé comme indiscutable au sein de la charnière bavaroise. Mais ses dernières prestations posent question et lui ont également attiré les foudres de Dietman Hamann, ancien de la maison bavaroise et consultant sur Skysport : "Une nouvelle fois, il a joué en dessous de son niveau. Le club doit commencer à se poser des questions".

Salzbourg pour repartir de l'avant

Les questions, lui, doit les balayer. Et quoi de mieux que les phases finales de Ligue des champions pour redorer son blason ? Opposé à son ancien club, Dayot Upamecano semble prêt. "Ça va être un bon match. Salzbourg est une très bonne équipe avec un bon entraîneur et des jeunes joueurs dynamiques qui pressent très bien. Ce club m'a aidé, je les remercie, mais aujourd'hui je dois me battre pour le Bayern", a-t-il confié à l'UEFA.

L'occasion est trop belle pour la manquer. D'autant plus qu'après son aventure autrichienne, Nagelsmann et lui ont partagé le même vestiaire, à Leipzig. "C'est là-bas qu'il m'a fait passer un cap, en m'apprenant comment me placer et à bien défendre… Je lui dois beaucoup et suis très content de retravailler avec lui". A Upamecano de regagner la confiance de son coach. Et le moment semble parfait.

