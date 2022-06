réclamé une indemnisation pour les supporters de Liverpool qui avaient leur billet et qui n'ont pas pu assister à ce match" auprès de l'UEFA. Certes, la fraîchement nommée ministre, qui vit un véritable baptême du feu, a admis qu'il fallait améliorer le "pilotage de ce genre d'événements", "la gestion des flux au sortir des transports publics", "la signalétique dans les transports en commun et aux abords du stade", "l'intégration des dispositifs de lutte contre la délinquance"... Cependant, Gérald Darmanin a continué de pointer du doigt la problématique de la fraude massive à la billetterie et la surutilisation du RER D comme maux racine. Ceux qui attendaient un mea culpa, voire des excuses après les incidents survenus en marge de la finale de Ligue des champions samedi, de la part des ministres de l'Intérieur et des Sports sont, au mieux, restés sur leur faim. Au pire, ils ont été déçus. Certes, lors de l'audition au Sénat ce lundi, Amélie Oudéa-Castéra a expliqué avoir "" auprès de l'UEFA. Certes, la fraîchement nommée ministre, qui vit un véritable baptême du feu, a admis qu'il fallait améliorer le "", "", "", ""... Cependant, Gérald Darmanin a continué de pointer du doigt la problématique de la fraude massive à la billetterie et la surutilisation du RER D comme maux racine.

Ad

Ligue des champions Incidents au Stade de France : "Furieux", le président Macron aurait rappelé Darmanin à l'ordre IL Y A 6 HEURES

"Les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire ? Oui. Aurions-nous pu anticiper davantage ? Sans doute" a commenté le ministre de l'Intérieur, qui a défendu ses chiffres contestés, et maintenu sa version des faits. "Entre 109 000 et 117 000" supporters se seraient rendus au Stade de France via les différents moyens de transports, selon les chiffres énoncés par Gérald Darmanin, bien plus que les 80 000 sièges de l'enceinte dyonisienne. Cet afflux trop important aurait surchargé la ligne du RER D, elle-même surutilisée en raison de la grève de la ligne B, et aurait créé un engorgement aux portes des tribunes réservées aux supporters de Liverpool.

Un préfiltrage pointé du doigt

Un engorgement qui serait devenu dangereux à cause des fans refoulés car munis de faux billets ou sans billet du tout. "Entre 57% et 70% de faux billets, selon les portes" auraient été détectés, selon Gérald Darmanin. Un chiffre anormalement élevé, si bien que l'UEFA aurait cru à un dysfonctionnement des méthodes de détection des fraudes.

Puis, vers 19h45 face au risque de mouvement de foule, la préfecture de police aurait décidé de lever le pré-filtrage pour désengorger l'accès aux tribunes réservé aux Reds, une décision qui a "sauvé des vies", toujours selon le ministre. De là, les supporters se seraient amassés aux grilles du stade et une fois le dispositif de sécurité débordé, beaucoup auraient sauté les tourniquets voir escaladé les grilles pour entrer.

Le préfiltrage placé loin du stade, presque à la sortie du RER D, en partie cause du danger donc ? C'était la seconde fois seulement qu'un tel type de dispositif était utilisé au Stade de France. La première était lors de la dernière finale de la Coupe de France. Un événement d'une telle ampleur était-il l'occasion opportune d'éprouver un dispositif presque nouveau-né ? C'était la nature de plusieurs des questions posées par les députés, auxquels ils se sont souvent vus répondre que le dispositif de préfiltrage était de la responsabilité de l'UEFA. Gérald Darmanin a également assuré qu'il était une "bonne chose", car aurait évité que "30 000 à 40 000" supporters munis de billets frauduleux ou sans billet se présentent en bloc aux entrées.

Anglais et Espagnols pourront porter plainte

"Il est évident que pour les fans de football (...), l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale" a tout de même concédé le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas manqué de rappeler que "toutes les notes le disent, le club de Liverpool pose des problèmes d'ordre public. Pas tous ses supporters mais certains". Ces derniers, s'ils ont été victimes de violences de la part de la police ou victime d'aggressions ou de vols, pourront porter plainte directement depuis l'Angleterre, auprès de policiers français dépêchés sur place.

Sûrement pas de quoi calmer les fans des Reds qui se sentent toujours insultés, à l'image du Tweet ci-dessus : "Gérald Darmanin est actuellement en train de mentir devant le Sénat". D'autant plus que le ministre n'a pas vraiment non plus vigoureusement remis en cause la gestion de la présence massive de supporters sans billets autour du stade par l'utilisation de gaz lacrymogène, alors même que les méthodes de maintien de l'ordre faisaient partie des éléments ayant choqué les supporters sur place. Si l'on y voit un peu plus clair sur le déroulement des évènements, aucun doute que le torchonne ne brûle que plus fort entre supporters de Liverpool et le gouvernement français au terme de cette audition.

Ligue des champions Incidents au Stade de France : Liverpool reçoit 5 000 témoignages de supporters en 24 heures IL Y A 7 HEURES