Après Kylian Mbappé et Marco Verratti , place à Gianluigi Donnarumma de se confier sur Instagram après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid, mercredi soir. A la 61e minute, le gardien italien, titularisé à l'aller comme au retour aux dépens de Keylor Navas, a été pressé par Karim Benzema et directement impliqué dans l'égalisation madrilène. Et donc dans le début de la remontada des Merengue.

"L'élimination en Ligue des Champions a été un coup dur. Les deux derniers jours n'ont pas été faciles, mais on sort plus fort après ces moments difficiles, a écrit l'ancien gardien milanais ce vendredi. Maintenant il faut penser au présent, à gagner la Ligue 1, à tout donner, comme j'ai toujours fait, pour ce maillot, pour ce club et pour nos supporters. Ça repart, tous ensemble ! Allez Paris."

Le message de Buffon

Dans la matinée, La Gazzetta dello Sport a appelé Gianluigi Donnarumma à "rentrer à la maison". "Critiqué à Paris et en France, l’Italie l’attend. La Juve le suit de nouveau et Roberto Mancini l’a appelé pour le remotiver", a précisé le quotidien italien. "Gianluigi Donnarumma est l'un des trois meilleurs gardiens du monde avec Thibaut Courtois et Manuel Neuer. Les erreurs font partie du parcours d'une carrière. Je suis certain qu'il n'y aura aucune répercussion négative, aucun problème", a conclu l'ex-Parisien Gianluigi Buffon dans les colonnes du Corriere dello Sport.

