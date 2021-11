CR7 a encore frappé ! Comme au match aller, l'Atalanta Bergame a cru à la victoire face à Manchester United lors de la 4e journée de Ligue des champions, mardi, mais elle a finalement dû se contenter d'un match nul après l'égalisation sur le fil de Cristiano Ronaldo (2-2). L'inévitable portugais s'est offert un doublé (45e et 90e+2) et a répondu à Josip Ilicic (12e) et Duvan Zapata (56e). Les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer restent en tête de la poule F avec 7 points comme Villarreal qui a battu les Young Boys (2-0). L'Atalanta est 3e avec 5 points.

Ad

Ligue des champions Varane, la rechute qui tombe bien mal IL Y A 3 HEURES

S'ils se sont positionnés dans un nouveau système avec une défense à trois pour se calquer sur leurs adversaires, les Mancuniens étaient toutefois venus à Bergame avec de réelles intentions offensives. Grâce à leur faculté de projection, ils ont vite attaqué sur la gauche avec le piston Luke Shaw qui a permis à Scott McTominay de tenter sa chance à l'entrée de la zone de vérité et de voir le ballon, dévié par José Luis Palomino, finir sur le poteau droit de Juan Musso (5e).

Rapidement remise de cette frayeur, l'Atalanta a allumé le contact et mis en place son jeu collectif léché. Le remuant et percutant Zapata est parti sur la gauche avant de servir idéalement en retrait Ilicic dont la reprise axiale rasante a surpris David De Gea (1-0, 12e). Le Slovène a débloqué son compteur but en C1 cette saison et mis son équipe sur la bonne voie au milieu d'une chaude ambiance. Dans une rencontre ouverte, le duo d'attaque de la Dea a régulièrement pris à défaut une arrière-garde adverse en manque de repères.

Varane sur le flanc, Bailly irréprochable

Raphaël Varane est revenu de justesse pour empêcher Zapata de bien ajuster sa frappe croisée (21e). Eric Bailly, lui, a contré in extremis la reprise au point de penalty du Colombien (31e). C'en était trop pour l'international français, de nouveau touché musculairement et qui a dû sortir (36e). Avec un Paul Pogba pas assez vif face au pressing adverse et un Bruno Fernandes surveillé de très près, Manchester United peinait. Le meneur de jeu portugais a pourtant fait preuve d'une belle inspiration avec une subtile talonnade au milieu de la zone de vérité pour permettre à Cristiano Ronaldo de tromper Musso juste avant la pause (1-1, 45e+1).

Dans un début de seconde période intense, la défense des visiteurs a encore montré ses lacunes avec un mauvais alignement d'Harry Maguire qui a couvert Zapata, lancé sur la gauche avant d'aller battre De Gea de près (2-1, 56e). L'excellent Colombien a, lui aussi, signé sa première réalisation européenne de la saison et vu le vigilant Bailly l'empêcher d'en claquer une seconde quelques minutes plus tard en interceptant le ballon au point de penalty (61e).

Repliés en défense durant le dernier quart d'heure pour protéger leur avantage face à des Red Devils menaçants, les hommes de Gian Piero Gasperini ont mal conclu des opportunités de contres (80e, 81e et 85e). Ils sont ainsi restés à la merci des partenaires de l'incroyable CR7 qui a fait trembler les filets d'une volée parfaitement croisée à l'entrée de la surface adverse (2-2, 90e+2). Buteur lors des quatre premières journées de cette phase de groupes, l'ancien de la Juventus en est déjà à 5 réalisations et porte son total dans la compétition à 139 unités. La légende continue.

Premier League MU retrouve le sourire 30/10/2021 À 18:24