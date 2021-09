Officiellement présenté depuis une semaine, Eduardo Camavinga fait déjà des merveilles avec les Merengue. Entré en jeu à la 80e minute du match de C1 Inter Milan-Real Madrid ce mercredi, l'ancien Rennais a délivré une passe décisive à Rodrygo, juste avant la fin du temps réglementaire (89e). Une action collective qui a permis aux Madrilènes d'empocher trois points précieux sur la pelouse du champion d'Italie en titre.

"Avant de rentrer, Carlo Ancelotti m'a dit qu'il y avait beaucoup d'espaces, d'être 'box to box' comme mon jeu, et qu'il fallait faire la différence. On a eu du mal dans le match, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais tant qu'il y a 0-0, il y a de l'espoir. Dès qu'on a eu cette opportunité on l'a saisie. (Sur sa réussite au Real) Le secret, c'est le travail ! On m'a déjà dit que j'avais une bonne étoile, mais c'est le travail quotidien qui paie", a déclaré l'international français, buteur dimanche dernier face au Celta Vigo (5-2), au micro de Canal +.

