A l’expérience, le Real obtient sa qualification au bout d’un match de folie. Tout proches du KO, les Madrilènes ont pu compter sur des éclairs de leurs stars pour venir à bout d’un Chelsea longtemps dominateur, et un temps qualifié (2-3, 5-4 au cumul des scores). Les Blues ont enlevé la manche retour, propulsé par une supériorité nette au milieu et dans les airs, matérialisée par les buts de Mason Mount (15e), Antonio Rüdiger (51e) et Timo Werner (75e). Menée 0-3, le Real s’en est remis à un exploit de Luka Modric, passeur magique sur le but de Rodrygo (80e). Peu en réussite jusqu’ici, Karim Benzema a délivré Santiago-Bernabeu en prolongation (96e). En habituée, la Casa Blanca efface la défaite de l’an dernier et file en demi-finales.

