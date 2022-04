Le jeu : un pressing citizen suffocant, des banderilles madrilènes intermittentes

Pep Guardiola avait parfaitement préparé son match. Pendant près d'une heure, le 4-3-3 citizen a complètement submergé une équipe madrilène franchement dépassée et incapable de se sortir d'un pressing suffocant. Mais le Real Madrid en a vu d'autres et c'est par de rares éclairs que les Madrilènes ont réussi à retrouver un peu d'oxygène. Dès lors, ce fut un match de boxe, un incessant combat où les attaques ont systématiquement pris le pas sur les défenses.

Ad

Dans l'affaire, la symphonie collective proposée par Manchester City a parfois semblé largement supérieure au match en manque d'idées de la troupe de Carlo Ancelotti. Court en idées mais riche en talents.

Ligue des champions Benzema : "Les gardiens regardent comment je tire les penalties, il faut savoir changer" IL Y A UNE HEURE

Les joueurs : Benzema toujours plus confiant, Laporte toujours plus coupable

Impossible de commencer par un autre joueur : dans une confiance surhumaine, Karim Benzema est toujours sur son nuage. Malgré un match plus discret avec le ballon, la faute à City, le buteur du Real Madrid a réveillé les siens grâce à une demi-occasion transformée en or par son talent avant de réduire l'écart final d'une fantastique Panenka. Côté madrilène, mention spéciale à Vinicius Jr, auteur d'un raid aussi magnifique que décisif. A l'inverse, derrière, de David Alaba, à Eder Militão en passant par Dani Carvajal, ce fut une noyade en règle.

Mais les défenseurs madrilènes pourront se consoler en constatant que la défense de City n'aura pas fait beaucoup mieux. Coupable sur le but de Vinicius et auteur d'une main amenant le penalty de Benzema, Aymeric Laporte aura coûté cher aux Citizens. Pourtant, Kevin de Bruyne, Phil Foden et Bernardo Silva avaient fait leur part du boulot devant. Remuant mais brouillon au moment de faire le bon choix, Riyad Mahrez s'est attiré les foudres de Pep Guardiola.

Le(s) facteur(s) X : il fallait les tuer

Si l'écart est apparu aussi net entre les deux équipes, c'est surtout parce que Manchester City a su se créer de multiples occasions, sans jamais réussir à assommer les Madrilènes. A 2-0, Riyad Mahrez (26e) et Phil Foden (29e) ont raté le but fatal. A 4-2, c'est encore l'Algérien qui a tutoyé le poteau de Courtois (76e). Quand on connaît la résilience madrilène cette saison…

Riyad Mahrez après une énorme occasion ratée face au Real Madrid Crédit: Getty Images

La vidéo "madeleine de Proust"

Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ?

Le tweet d'un futur acteur ?

Les stats : 14 et 9

Grâce à ce doublé, Karim Benzema a pris seul la tête du classement des buteurs de cette édition 2021-2022 avec 14 pions, dont 9 lors de cette phase finale. C'est simple, seul Cristiano Ronaldo et son incroyable campagne de 2016-2017 a fait mieux avec 10 buts. Dire qu'on pensait ce record inaccessible…

La décla : Bernardo Silva sur le Real Madrid (Canal +)

C'est une équipe spéciale parce qu'ils arrivent à faire beaucoup avec pas beaucoup.

La question : le Real va-t-il refaire le coup ?

Mais comment sont-ils encore en vie ? Pendant trente minutes, on a cru que le charme s'était brisé et que le Real avait été rattrapé par la réalité. Manchester City était trop fort, trop cohérent, trop entraîné, ces Madrilènes étaient trop lents, trop désorganisés, trop effacés. Et puis, un double tour de magie de Benzema plus tard, on oublierait presque que le Real a perdu ce match.

Alors, peuvent-ils le faire ? Encore et toujours ? Avec eux, on ne jure plus de rien. Pourtant, ce mardi, l'opposition était encore plus féroce que le PSG et Chelsea. Cette équipe de Manchester City produit trop de choses avec le ballon pour ne pas faire mal à ce Real Madrid au retour.

Mais l'ascendant psychologique semble avoir basculé du côté merengue au moment même où la Panenka de Benzema a trompé Ederson. La confiance qui transpire de cette équipe capable de sombrer pour mieux se retrouver les transporte actuellement sur un nuage. La chute sera forcément rude. Mais arrivera-t-elle vraiment ?

Ligue des champions Seul au monde : Benzema s'empare du trône au classement des buteurs IL Y A UNE HEURE