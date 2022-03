Le 26 août 2016, l’UEFA avait édicté une nouvelle réforme de sa Ligue des Champions. Elle garantissait, de façon arbitraire, la participation de équipes clubs des "grandes nations" continentales : Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne. Un noyau dur de 16 clubs qui offraient à leurs championnats une rente de situation inouïe dans la compétition-reine. Pour la Bundesliga à 18 équipes, c’est ainsi presqu’un quart de la ligue élite qui pouvait s’y inviter sans qu’aucune d’elles ne passe par des barrages. Cinq ans après, au mitan de cette édition 2022 de C1 réellement post-Covid, du fait du calendrier général hyper resserré des compétitions nationales et internationales ces deux dernières saisons, quel constat porter sur la réforme ? Il est accablant.

Les huitièmes de finale offrent un panorama objectif de la situation. Pour l’Allemagne, il n’y avait plus que le Bayern Munich en course. Il s’est logiquement qualifié pour les quarts face au faible Salzbourg. Dortmund, Leipzig et Wolfsburg avaient lamentablement giclé en poule ! Pour l’Italie, ce sont l’Atalanta et le Milan AC qui avaient également sombré en phase de groupes. Et l’aventure s’est arrêtée brutalement en 8e pour l’Inter, et surtout pour la Juventus, surclassée par Villarreal (0-3 à Turin).

L’Espagne n’est pas exactement plus brillante puisqu’elle alignait, elle, cinq représentants avec le FC Barcelone, le FC Séville, le Real Madrid, l’Atlético Madrid et Villarreal (vainqueur de la Ligue Europa 2021). Les deux premiers ont été séchés d’entrée de jeu quand Villareal et l'Atlético Madrid ont forcé le destin avec les honneurs en atteignant les quarts. Tout comme les Meringues, passés de par la grâce de Saint-Karim face à un PSG qui lui était pourtant supérieur...

L'Angleterre en chef de file

L’Angleterre n’a pas réussi le grand chelem du Grand Huit en ayant abandonné Manchester United avant les quarts. Chelsea, Manchester City et Liverpool valident à la fois une continuité incontestable dans l’excellence sportive, mais aussi grâce à une débauche de moyens qui lui autorisent des effectifs XXL. A ce propos… Que vaudra bientôt le Chelsea FC sans les largesses financières et le management avisé du clan Abramovich, bientôt dépossédé des Blues ?

D’autres constats plus sportifs se précisent au moment où s’annoncent les quarts de finale. Tout d’abord, l’affaissement de la Serie A qui, malgré un regain dans son aspect spectaculaire et dans son suspense pour la course au titre, n’arrive plus à être assez compétitive en Ligue des Champions. Même en Ligue Europa, il ne reste plus que l’Atalanta pour représenter le pays ! La Juventus aura été en fait l’arbre qui cachait la forêt d’un football transalpin déclassé. Notre Ligue 1 vaudrait-elle moins que la Série A qui se pavane avec quatre clubs en C1 ? On se le demande…

Même interrogation pour la Bundesliga. On avait cru au début de la décennie 2010 à une montée en puissance des clubs allemands en Ligue des Champions. La finale Bayern-Dortmund de 2013 n’aura été qu’un mirage puisque seul l’ogre bavarois consolide depuis, saison après saison, l’indice UEFA de l’Allemagne. En plaçant malgré tout trois clubs en quarts de C1, l’Espagne enraye un déclin palpable (aucun finaliste depuis 2019) mais de façon passagère, semble-t-il. Car aussi remontés soient-ils, on imagine mal les deux clubs madrilènes, Real et Atlético, ainsi que Villareal, bousculer le Big Three anglais et le géant munichois…

Sale bilan pour les défenseurs de la Super Ligue

Au premier constat global post-Covid, s’en ajoute un autre, tout aussi accablant : celui du projet de Super Ligue, lancé il y a presqu’un an. Douze clubs avaient fait sécession : FC Barcelone, Manchester United, Juventus, Inter Milan, Milan AC, Manchester City, FC Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Atlético Madrid, Tottenham et Arsenal. Comme on l’a vu, les cinq premiers n’ont pas atteint les quarts de C1. Tottenham (7e de Premier League l’an passé et actuel 7ème) qui ne s’était donc même pas qualifié pour la Ligue des Champions 2022 a fini au terminus des prétentieux, troisième et éliminé du Groupe G de la Ligue Europa Conférence ! Arsenal n’était même pas européen cette saison et malgré un jeu brillant devra cravacher pour garder son actuelle quatrième place qualificative pour la C1 prochaine. Beau bilan pour les douze clubs mutins…

Sur le terrain de la compétitivité sportive, le pré-bilan de la Ligue des Champions 2022 agit bien comme une claque à la figure de l’UEFA (pour sa réforme d’août 2016) et au visage des 12 mutinés (pour son projet de Super Ligue). Sur quelle légitimité sportive peut encore s’appuyer le "4 fois 4" (quatre clubs pour les quatre "grands pays de football") et le projet de Super Ligue ? Projet dont on rappelle qu’il n’a toujours pas été enterré par les dirigeants de la Juve, du Real et du Barça…

Cette saison, la France et le Portugal ont placé deux clubs en huitièmes : c’est aussi bien que l’Italie et mieux que l’Allemagne ! Or, l’année dernière, l’UEFA a de nouveau entériné la présence de ce "4 fois 4" devenu factice lors de la nouvelle refonte de la Ligue des champions, qui sera effective en 2024-2025. Au nom de l’indice UEFA, qui classe en effet l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne respectivement aux quatre premières places du tableau européen. Mais c’est un haut-de-tableau dont on sait qu’il sera difficilement rattrapable pour la France, le Portugal et les Pays-Bas. Surtout avec l’assurance pour les quatre "grands pays" de pouvoir aligner un contingent conséquent auquel il suffira de placer un ou deux de ses représentants en quarts et un en demies pour maintenir son indice UEFA aux quatre premières places.

Le PSG ne peut s'en prendre qu'à lui-même

Toutes ces entorses à l’éthique sportive ne doivent pas faire oublier la responsabilité indirecte des autres nations dont la faiblesse chronique a aussi contribué à la fuite en avant des douze clubs mutins (bien incités par l’UEFA sur la durée avec l’Arrêt Bosman et la réforme de C1 d’août 2016). Actuelle cinquième à l’indice UEFA des clubs et assurée de trois places directement qualificatives en 2024-2025, la France aurait pu secouer cette hiérarchie arbitraire et ces dérives sécessionnistes. Las ! Les errements coupables à Bernabeu du PSG, tout comme ceux de l’AS Monaco incapable de sortir le Shakhtior Donetsk en barrage, voire même la médiocrité de l’OM en C3 (troisième d’une poule très moyenne) entretiennent une incapacité française chronique à pouvoir renverser la table sur le plan européen.

Cette irrégularité tricolore commune au Portugal et aux Pays-Bas valide, de fait, hélas, l’existence du "4 fois 4" ! L’un des enjeux sous-jacents de ce PSG-Real, c’était aussi l’opposition entre un Paris potentiellement réfractaire à ce format et opposant déclaré à la Super Ligue et la Maison Blanche, instigatrice principale de cette ligue fermée. Et c’est Florentino Pérez qui a (momentanément) gagné… Car il ne suffit pas d’être moralement vertueux mais sportivement compétiteur pour rétablir une plus grande équité en Ligue des Champions. Le PSG n’aura donc pas été ce club-tête de pont qui, à l’instar du Bayern et de la Juve (sur la durée), assurent à leurs championnats respectifs, grâce à leur plus grand professionnalisme, une rente de situation aujourd’hui parfaitement indue…

