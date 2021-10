On prend presque les mêmes et on recommence. Trois semaines après le succès face à Manchester City (2-0) en forme de match référence, Mauricio Pochettino a décidé de reconduire quasiment la même équipe face au RB Leipzig ce mardi au Parc des Princes. Il y a un changement forcé : en l’absence de Neymar, forfait, c’est Julian Draxler qui sera en charge du côté gauche malgré un temps de jeu faible ces dernières semaines.

Pour le reste, Mauricio Pochettino a tranché pour la continuité. A une exception près, celle du gardien de but. Alors que Gianluigi Donnarumma était pressenti, c'est finalement Keylor Navas, touché en sélection la semaine passée, qui débutera dans la cage parisienne. Au milieu, l'entraîneur parisien a fait le choix de reconduire le trident Verratti-Herrera-Gueye avec l’Italien en regista et les deux relayeurs qui auront tout loisir d'harceler les milieux adverses.

Devant, on attendra beaucoup de l’association Messi-Mbappé après le but magnifique de l’Argentin contre City. Sur le banc parisien, il y aura donc des options même si Mauro Icardi n’en est finalement plus une viable. L’Argentin, pourtant dans le groupe, n’est pas présent sur la feuille de match après des problèmes personnels liés à sa rupture avec Wanda Nara, sa femme et agent.

La composition du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Draxler.

La composition de Leipzig : Gulácsi - Klostermann, Simakan, Orban, Angeliño - Mukiele, Laimer, Adams, Haidara - Nkunku - André Silva

