Guardia Civil, mercredi soir à Madrid. La police espagnole a en effet dû intervenir pour séparer joueurs et membre du staff de l'Atlético Madrid et de Manchester City alors que les deux camps regagnaient chaotiquement leur vestiaire à l'issue d'un Le football a laissé place à la, mercredi soir à Madrid. La police espagnole a en effet dû intervenir pour séparer joueurs et membre du staff de l'Atlético Madrid et de Manchester City alors que les deux camps regagnaient chaotiquement leur vestiaire à l'issue d'un quart de finale retour de Ligue des champions des plus tendus

Battus à l'aller 1-0, les champions d'Espagne ont poussé pour tenter de revenir à hauteur de leurs homologues anglais, sans réussite (0-0), et certains Matelassiers ont perdu leur sang-froid, à l'image de Felipe, coupable d'une faute sur Phil Foden qui a déclenché les hostilités.

Si le Brésilien a été exclu à l'entame du temps additionnel (90e+1), la tension n'est pas retombée après le coup de sifflet final. Le retour aux vestiaires a été houleux et les commentateurs de RMC Sport, Stéphane Guy et Emmanuel Petit, ont notamment indiqué que Stefan Savic, véhément à l'endroit de Foden, avait reçu un coup au visage. Sur les images du tunnel, le défenseur monténégrin semble particulièrement remonté contre Jack Grealish, avec qui il avait eu un échange tendu quelques instants plus tôt sur la pelouse...

