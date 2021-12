Groupe A : City assuré de finir en tête, le PSG condamné à la 2e place

Le classement

1. Manchester City 12 pts 2. Paris Saint-Germain 8 pts 3. RB Leipzig 4 pts 4. Bruges 4 pts

Matches restants : PSG - Bruges et RB Leipzig - Manchester City

Les enjeux

Pour la qualification en huitièmes de finale, il n'y en a plus ! En battant le Paris Saint-Germain à Stadium lors de la dernière journée (2-1), Manchester City s'est assuré la première place du groupe. La claque reçue par Bruges face au RB Leipzig le même jour (0-5) a néanmoins qualifié les Parisiens. Reste à savoir qui terminera troisième et sera reversé en Ligue Europa. Leipzig a l'avantage de la différence particulière face à Bruges. Il faudra donc que les Belges fassent un meilleur résultat pour les doubler.

Groupe B : Liverpool se balade, l'Atlético en danger

Le classement

1. Liverpool 15 pts 2. FC Porto 5 pts 3. AC Milan 4 pts 4. Atlético de Madrid 4 pts

Matches restants : FC Porto - Atlético de Madrid et AC Milan - Liverpool

Les enjeux

Cinq matches, cinq victoires, 15 buts marqués : Liverpool s'est baladé dans ce Groupe B pourtant très relevé avec l'Atlético de Madrid, l'AC Milan et le FC Porto. L'une de ces trois équipes accompagnera les Reds en huitièmes. Les Portugais ont un double avantage : ils ont un point d'avance sur l'Atlético, leur adversaire de ce mardi soir, et le Milan et ils reçoivent pour cette dernière journée. Porto est d'ailleurs la seule équipe à avoir son destin en main. Un succès le qualifie alors que Milan, même s'il bat Liverpool, peut rester derrière les Portugais. Il en va de même pour l'Atlético qui peut rester derrière Milan même s'il l'emporte.

Atletico Madrid-Osasuna, Liga 2021-2022: Antoine Griezmann Crédit: Getty Images

Groupe C : L'Ajax première, le Sporting qualifié

Le classement

1. Ajax Amsterdam 15 pts 2. Sporting 9 pts 3. Borussia Dortmund 6 pts 4. Besiktas 0 pt

Matches restants : Borussia Dortmund - Besiktas et Ajax Amsterdam - Sporting

Les enjeux

Il n'y a absolument plus aucun enjeu dans ce groupe C. Avec cinq victoires en cinq matches et 16 buts marqués pour 3 encaissés, l'Ajax a impressionné dans cette phase de poules. C'est donc tout logiquement qu'elle va l'achever en tête. Elle sera accompagnée pour la phase finale du Sporting, assuré de finir à la deuxième place. L'écart avec le Borussia Dortmund n'est que de trois points mais la différence particulière (1-0 pour Dortmund à l'aller, 3-1 pour le Sporting au retour) donne un avantage définitif aux Portugais.Erling Haaland et ses partenaires joueront la phase finale de Ligue Europa.

Groupe D : Finale Real Madrid - Inter Milan pour la 1re place

Le classement

1. Real Madrid 12 pts 2. Inter Milan 10 pts 3. Sheriff Tiraspol 6 pts 4. Shakhtar Donetsk 1 pt

Matches restants : Real Madrid - Inter Milan et Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol

Les enjeux

Face à une adversité loin d'être insurmontable, ni le Real Madrid, ni l'Inter Milan n'ont fait le plein, ce qui permet aux deux équipes de pouvoir encore croire à la première place du groupe et donc à un tirage, a priori, plus facile en huitièmes. Avec deux points d'avance sur leur adversaire, les Madrilènes, privés de Karim Benzema, peuvent se contenter d'un match nul. La troisième place quant à elle reviendra au surprenant Sheriff Tiraspol, tombeur du Shakhtar Donetsk et du Real Madrid avant de subir quatre défaites de rang.

Groupe E : Le Barça au défi du Bayern Munich

Le classement

1. Bayern Munich 15 pts 2. FC Barcelone 7 pts 3. Benfica 5 pts 4. Dynamo Kiev 1 pt

Matches restants : Bayern Munich - FC Barcelone et Benfica - Dynamo Kiev

Les enjeux

19 buts, personne n'a fait mieux que le Bayern Munich évidemment vainqueur de toutes ses rencontres dans cette phase de poules. Ce défi, c'est celui proposé au FC Barcelone de Xavi. Si le Benfica Lisbonne bat un Dynamo Kiev bien faible, il condamnera le Barça à l'exploit puisqu'un nul ne suffira pas. Alors à égalité avec les Portugais, les Barcelonais seraient battus à la différence particulière à cause de leur défaite 3-0 à Lisbonne à l'aller.

Groupe F : United sortira du 1er du groupe, finale Atalanta - Villarreal pour la 2e

Le classement

1. Manchester United 10 pts 2. Villarreal 7 pts 3. Atalanta Bergame 6 pts 4. Young Boys 4 pts

Matches restants : Atalanta Bergame - Villarreal et Manchester United - Young Boys

Les enjeux

C'est peu dire que cette phase de poules a été chaotique pour Manchester United. Battus en ouverture par les Young Boys, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'en sont souvent remis au Portugais pour les sauver. Bilan, avec 10 points, ils sont assurés de finir en tête même en cas de nouvelle défaite face aux Suisses. Avec 7 points, Villarreal peut revenir à hauteur mais pas les doubler, différence particulière oblige. Les Espagnols ont l'avantage de débuter la dernière journée devant l'Atalanta Bergame. Une victoire ou un nul les enverra en huitièmes, un revers et ce seraient les Italiens qui iraient en phase finale.

Groupe G : Lille n'a besoin que d'un point mais ne doit surtout pas perdre

Le classement

1. Lille 8 pts 2. RB Salzbourg 7 pts 3. Séville 6 pts 4. Wolsbourg 5 pts

Matches restants : Wolfsbourg - Lille et Salzbourg - Séville

Les enjeux

Avec deux points au bout de trois journées et surtout un seul but inscrit, on ne donnait pas cher de la peau du LOSC dans ce groupe G mais deux victoires sont passées par là depuis et ont propulsé les Lillois en tête. Tant et si bien qu'un match nul suffit au club français pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans ce cas, Wolfsbourg sera éliminé et l'issue du duel entre Salzbourg et Séville décidera du second qualifié. En revanche, une défaite des Lillois, quel que soit le score de l'autre match, les éliminerait à coup sûr.

Groupe H : Chelsea - Juventus, match à distance pour le trône

Le classement

1. Chelsea 12 pts 2. Juventus Turin 12 pts 3. Zénith Saint-Pétersbourg 4 pts 4. Malmö 1 pt

Matches restants : Zénith Saint-Pétersbourg - Chelsea et Juventus - Malmö

Les enjeux

Pour la qualification, tout est limpide dans le groupe H. Chelsea et la Juventus Turin iront en huitièmes de finale alors que le Zénith Saint-Pétersbourg sera reversé en Ligue Europa. Mais, avec quatre succès chacun, Anglais et Italiens sont à égalité de points. Les joueurs de Thomas Tuchel doivent leur première place provisoire à leur succès éclatant face à la Juve à Stamford Bridge (4-0). La donne est donc simple pour les Bianconeri : espérer un faux pas des Blues et faire mieux qu'eux dans le même temps.

