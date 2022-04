Il ne pouvait pas en être autrement. Karim Benzema a décidé de faire de cette édition 2021-2022 de Ligue des champions celle qui le couronne parmi les plus grands. Ce mardi, alors que le Real Madrid semblait complètement hors du coup, martyrisé par Manchester City (2-0 à la 11e), le Français a remis son équipe sur les rails grâce à un tour de magie dont il a le secret.

Ad

Malgré le faible nombre de ballons touchés pendant une demi-heure, Benzema a su être au bon endroit au bon moment. Mais surtout avec le geste juste. Sur un centre brossé de Ferland Mendy, l'attaquant du Real n'a pas eu besoin de regarder le but d'Ederson et a repris le ballon de volée de l'intérieur du gauche. Sa frappe, subtile, est venue tutoyer le montant du but citizen avant de finir au fond (2-1, 33e). Si le Real survit à cette demi-finale, il saura qui remercier. Encore et toujours KB9.

Ligue des champions Vinicius, l'heure et l'endroit pour confirmer l'explosion IL Y A 21 HEURES

Ligue des champions Ederson, vraiment une référence ? IL Y A 21 HEURES