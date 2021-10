Un but précoce (9e) de Rogelio Funes Mori, profitant d'une grosse erreur défensive adverse, a suffi pour assurer la victoire au CF Monterrey, en finale de la Ligue des champions de la Concacaf, face au Club América (1-0). Semblant en position de hors-jeu sur la passe de son coéquipier Jesus Gallardo, l'attaquant n'a pas été considéré comme tel après examens de la VAR, qui a pris en compte le dégagement raté de Sebastian Caceres, atterrissant dans les pieds du futur buteur.

Dans les arrêts de jeu, l'América, un club de Mexico, a touché le poteau, avant que la VAR ne soit saisie une fois de plus pour une possible faute de main dans la surface de Monterrey, sans qu'un penalty ne soit sifflé pour l'América. C'est la cinquième fois que Monterrey est sacré dans la compétition reine de la confédération après 2011, 2012, 2013 et 2019. Le club mexicain participera au Mondial des clubs de la Fifa, aux Émirats arabes unis au début de l'année prochaine. Pour le Club América, club le plus titré de la compétition (7) ce revers est le premier en huit finales disputées.

