Football

Le PSG est-il encore un favori à la victoire en Ligue des champions ? "Les lacunes collectives sont rédhibitoires"

LIGUE DES CHAMPIONS - Surclassé collectivement par Manchester City (2-1), le PSG n’a pas rassuré quant à sa capacité à briller face aux plus grosses équipes, surtout à l’extérieur. Pour nos journalistes Cyril Morin et Vincent Bregevin, les maux sont nombreux et récurrents. Pire, le plateau qui attend Paris en 8e de finale a déjà de quoi faire peur.

00:03:03, il y a 25 minutes