Nous sommes à la 89e minute et plus rien ne semble pouvoir empêcher Manchester City de filer vers une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Malgré le soutien de son public, le Real donne l’impression d’avoir baissé les bras. Mais Madrid n’abandonne pas, Madrid n’abandonne jamais. Encore moins à Santiago Bernabeu. Ce n’est tout simplement pas dans son ADN. "Avec ce maillot, on apprend à se battre jusqu'au bout", admettait d’ailleurs le héros du soir Rodrygo pour AS.

"City est une meilleure équipe, mais le Real un plus grand club"

Ad

"La grandeur de ce club c'est qu'il ne te laisse jamais baisser les bras, complétait d’ailleurs son entraîneur Carlo Ancelotti, au micro de Movistar +. Quand tout paraît perdu, il te donne la force de continuer, de lutter, d'y croire". Pourtant, ce mercredi, même les Madrilènes n’y croyaient plus vraiment. "Nous étions déjà morts", avouait Rodrygo, dans des propos confirmés par Thibaut Courtois. "C'est plus dingue (que les qualifications contre le PSG et Chelsea) car ça a duré jusqu'au dernier moment, jusqu'à la 90e et la 92e minute..., racontait le gardien belge sur Canal+. Je crois que même à 0-1, on n'était pas très bien jusqu'à la 89e minute. Ils ont encore deux occasions, l'une que Ferland (Mendy) sauve sur la ligne, l'autre que je sauve du pied".

Ligue des champions Guardiola : "Et puis, il y a eu ces deux minutes…" IL Y A UNE HEURE

Ancelotti a passé une vidéo des "remontadas" de cette saison

A cet instant, personne n’imagine un seul instant une qualification du Real. Mais, sur un long ballon désespéré de Camavinga, Rodrygo profite d’une remise de Benzema pour égaliser. Un but qui a tout changé. Pour le Real, mais aussi pour Manchester City. "L'égalisation arrive et, d’un coup, on voit qu'ils ont peur", raconte Courtois. D’un coup, le poids de l’histoire d’un club comme le Real et de ses récentes "remontadas" a lourdement pesé sur les épaules des Citizens, incapables de reprendre le contrôle du jeu comme de leurs esprits. Tout le contraire d’un Real finalement sûr de sa force, quel que soit le scénario.

Guardiola, onze ans d'échecs et une soirée de démission

"Quand il y a 1-1 et que l'arbitre ajoute six minutes, tu sais que tout est possible, avoue le portier du Real. En prolongation, on savait qu'on était mieux qu'eux, qu'on avait le momentum. On savait qu'on pouvait gagner ce match". Car Madrid a de la mémoire. "Avec mon premier but, on a commencé à y croire un peu, expliquait Rodrygo. On savait qu’on était déjà revenu dans d'autres matches". Et ça, Carlo Ancelotti l’avait bien fait comprendre à ses joueurs avant la rencontre. "La vidéo que j'ai montrée avant de monter sur la pelouse, c'était une vidéo de toutes les remontées qu'on a déjà fait cette saison, qui sont au nombre de huit, rappelait-il pour Movistar +. Et la vidéo terminait avec le message suivant : ‘Il en manque une’". Ce n’est plus le cas. Quoi que. Avec ce Real Madrid, il ne faut jamais jurer de rien.

Ligue des champions Le sommet absolu, la finale de rêve IL Y A UNE HEURE