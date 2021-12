Pep Guardiola l'a annoncé lundi. Kevin De Bruyne sera titulaire mardi avec Manchester City à Leipzig en Ligue des champions, pour la première fois depuis un mois après avoir contracté le Covid-19.

Testé positif au coronavirus à la mi-novembre, le Belge, 8e du Ballon d'Or 2021, n'a plus débuté un match avec les Citizens depuis le derby mancunien remporté contre le rival historique Manchester United le 7 novembre à Old Trafford. "Kevin retrouvait sa meilleure condition lorsqu'il a été frappé par le coronavirus, a déclaré Pep Guardiola à propos de son joueur, déjà handicapé en début de saison par une blessure à une cheville pendant l'Euro qui avait repoussé son retour en club à fin septembre. Ceux qui ont souffert du Covid-19 ont été complètement à plat après".

"Petit à petit, il a retrouvé des minutes de jeu, et demain il débutera (le match)", a poursuivi l'entraîneur espagnol, qui a fait entrer son joueur-vedette en seconde période samedi dernier en Premier League contre Watford. "Kevin doit revenir et se battre pour regagner une place de titulaire, comme n'importe quel autre joueur, a ajouté Pep Guardiola. Il doit également se prouver à lui-même qu'il est de nouveau compétitif". Avant d'aller affronter Leipzig, Manchester City est déjà assuré de la première place du groupe A et de la qualification pour les huitièmes de finale de la C1.

