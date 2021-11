Groupe A : Manchester City et le PSG qualifiés

Tout est désormais figé. Manchester City, après sa victoire contre le PSG (2-1) , termine premier de son groupe, même s'il reste encore une journée à disputer, devant les Parisiens, qui se contenteront donc de cette deuxième place. Par conséquent, leurs futurs adversaires potentiels lors des huitièmes de finale s'annoncent redoutables.

Les hommes de Mauricio Pochettino savent déjà qu'ils sont susceptibles de retrouver Liverpool, l'Ajax Amsterdam, le Bayern Munich ou encore Manchester United, qui sont déjà sûrs de finir à la première place de leur groupe... Et d'autres grands noms sont bien placés pour se retrouver dans la peau de leur potentiel futur adversaire.

Manchester City et le PSG qualifiés.

Equipes Points Différence de buts Manchester City 12 +9 PSG 8 +2 RB Leipzig 4 0 Club Bruges 4 -11

Groupe B : Le FC Porto, l'AC Milan et l'Atlético de Madrid se disputeront le dernier ticket pour les huitièmes

Si Liverpool est déjà plus qu'assuré de terminer premier de ce groupe B et de rejoindre donc les huitièmes de finale, derrière, il y a embouteillage. En effet, ils sont encore trois pour une seule place, à savoir le FC Porto, l'AC Milan, qui s'est relancé en remportant son premier match contre les Colchoneros (0-1) , ainsi que l'Atlético de Madrid. Au classement, le club portugais est actuellement deuxième, avec cinq points et une unité d'avance sur ses deux poursuivants. Tout se jouera donc lors de la dernière journée, le 7 décembre prochain. Le FC Porto accueillera l'Atlético de Madrid, tandis que l'AC Milan recevra Liverpool, avec des victoires impératives de part et d'autre.

Liverpool qualifié

Le FC Porto qualifié si...

Il bat l'Atlético de Madrid

Il fait match nul contre l'Atlético de Madrid et l'AC Milan ne bat pas Liverpool.

L'AC Milan qualifié si...

Il bat Liverpool et le FC Porto ne bat pas l'Atlético de Madrid.

L'Atlético de Madrid qualifié si...

Il bat le FC Porto et l'AC Milan ne bat pas Liverpool.

Equipes Points Différence de buts Liverpool 15 +10 FC Porto 5 -5 AC Milan 4 -2 Atlético de Madrid 4 -3

Groupe C : Le Sporting imite l'Ajax

Large vainqueur du Borussia Dortmund (3-1), le Sporting CP terminera deuxième de ce groupe C. Pour valider leur précieux sésame, les Portugais devaient s'imposer par deux buts d'écart, au minimum, et ils ont donc rempli leur mission. Troisième avec six unités, le BvB ne pourra plus les rattraper. Les deux qualifiés pour les huitièmes de finale sont donc désormais connus dans ce groupe. De son côté, l'Ajax a assuré sa première place, en allant s'imposer sur la pelouse du Besiktas (1-2) , grâce aux huitième et neuvième buts de Sébastien Haller.

L'Ajax Amsterdam et le Sporting CP qualifiés.

Equipes Points Différence de buts Ajax 15 +13 Sporting 9 +4 Dortmund 6 -6 Besiktas 0 -11

Groupe D : Le Real Madrid et l'Inter Milan verront la phase finale

Le Real Madrid et l'Inter Milan, respectivement vainqueurs du Sheriff Tiraspol (0-3) et du Shakhtar (2-0) verront les huitièmes. Les deux clubs, qui devaient absolument gagner, ne savent, malgré tout, pas à quelle place ils termineront dans ce groupe D. Pour le moment, avantage aux Merengue, leaders avec douze points et deux unités de mieux que les Intéristes. Tout se jouera lors de la dernière journée, puisque les deux formations vont s'affronter, du côté de Santiago-Bernabeu, le mardi 7 décembre prochain.

Le Real Madrid et l'Inter Milan qualifiés.

Equipes Points Différence de buts Real Madrid 12 +9 Inter Milan 10 +5 Sheriff Tiraspol 6 -4 Shakhtar 1 -10

