Le miracle n'aura pas lieu. Lancé dans une course contre-la-montre depuis sa blessure à Saint-Etienne fin novembre, Neymar ne débutera pas la première manche du choc face au Real Madrid ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Le Brésilien prendra place sur le banc au coup d'envoi. Il sera accompagné par Keylor Navas. Mauricio Pochettino a choisi de titulariser dans le but parisien Gianluigi Donnarumma.

L'Italien a remporté la bataille des gardiens de but et prend un avantage décisif sur Navas pour la suite des évènements en Ligue des champions. Si le coach argentin n'a jamais intronisé de numéro 1 au poste, cette feuille de match le fait pour lui. Les Parisiens évolueront en 4-3-3 avec une défense (Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes) et un milieu (Danilo Pereira, Paredes, Verratti) sans surprise. En attaque, en l'absence de Neymar, c'est Angel Di Maria qui occupera le flanc droit. Lionel Messi et Kylian Mbappé complètent la formation parisienne.

Benzema et Mendy sont bien là

Côté Real Madrid, Karim Benzema, très longtemps incertain, débutera la rencontre en pointe même s'il ne devrait pas jouer l'intégralité de la rencontre après avoir été éloigné des terrains depuis trois semaines après une blessure à la jambe gauche. A ses côtés, Asensio et l'intenable Vinicius seront chargés de l'animation des couloirs. L'autre Français du onze, Ferland Mendy, fait, lui aussi, son retour pour ce choc au Parc des Princes.

